Avengers: Doomsday | Nuevo tráiler confirma el regreso de Thor y su versión más oscura hasta ahora

El nuevo teaser de Avengers: Doomsday ha llegado para llenarnos oficialmente de mucha emoción por el regreso de Thor, el Dios del Trueno, a este ambicioso evento del MCU rumbo a 2026. Pero obviamente, la sorpresa más grande no es su aparición, sino el tono y las nuevas circunstancias que rodean al personaje. Marvel apuesta por un Thor más serio, maduro y emocional, donde veremos al poderoso dios vikingo convertido en padre enfrentando el posible final de su historia.

Si no has visto el tráiler de Avengers: Doomsday, donde Thor es el protagonista, te lo dejamos a continuación:

Un Thor muy distinto al de Love and Thunder

Este avance marca un giro claro respecto a la etapa más cómica que vimos bajo la dirección de Taika Waititi. Todo parece indicar que aquí, los hermanos Russo recuperan al Thor épico y trágico, pero con una capa nueva: la paternidad. El teaser deja entrever a un Thor atormentado, preocupado por el futuro de su hija y por el peso de un legado que parece acercarse poco a poco a su final.

Esto obviamente no es casualidad. Marvel sabe que una de las críticas más recurrentes a las Fases 4, 5 y 6 fue la falta de consecuencias emocionales reales en los superhéroes. Es por eso que en estos trailers que se han filtrado y revelado, vemos a los personajes conectar de manera muy emocional sus momentos de gloria y sus posibles distintos finales.

¿La última aparición de Chris Hemsworth?

En vista de lo que falta por recorrer dentro del UCM y tras la exitosa trayectoria del personaje de Chris Hemsworth, es inevitable pensar en Avengers: Doomsday será inevitablemente su posible despedida. Y es que recordemos que, lejos del progreso que lleva la historia del multiverso dentro del UCM, el propio actor ha hablado abiertamente sobre el riesgo genético de alzhéimer, lo que ha llevado a muchos fans a asumir que Avengers: Doomsday podría ser su gran cierre con un posible sacrificio por parte del personaje, muy al estilo de Iron Man en Endgame.

Los cuatro teasers que Marvel planeó estratégicamente

Este avance de Thor es el segundo de los cuatro teasers especiales que Marvel Studios preparó para generar conversación orgánica. El primero estuvo centrado en el regreso de Steve Rogers; el tercero, el cual solo puedes ver en cines, apunta al gran final de grandes dentro del universo de los X-Men, y el cuarto promete el primer vistazo oficial a Doom, el gran villano de la saga.

Fecha de estreno de Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, perfilándose como el evento cinematográfico que podría redefinir el futuro del MCU, su legado y que incluso podría significar la dolorosa despedida de sus héroes más icónicos. ¿Estás listo?

También te puede interesar: Celebridades mexicanas que triunfaron en Hollywood este 2025

