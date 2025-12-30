Celebridades mexicanas que triunfaron en Hollywood este 2025

Este año, 2025, fue uno de los más importantes para la industria cinematográfica debido a la gran cantidad de talento que sobresalió en actuaciones así como las historias llenas de profundidad y producción impecable. Sin embargo, México fue puesto en alto gracias a artistas originarios del país que formaron parte de proyectos que triunfaron, te contamos de quienes hablamos.

Hombres mexicanos: ¿Quiénes triunfaron en Hollywood este 2025?

No podemos iniciar sin mencionar a uno de los directores de cine favoritos de todos los tiempos: Guillermo del Toro . El también productor de 61 años, originario de Guadalajara, conquistó a todos con su película Frankenstein, proyecto que es una adaptación distinta de la obra original de Mary Shelley en la que del Toro puso todo su compromiso, amor y pasión por las figuras monstruosas, dando un mensaje de amor, perdón y paternidad que conquistó miles de corazones.

Por otro lado, un mexicano que llegó al universo de Star Wars fue Diego Luna, actor que participó en la segunda y última temporada de la serie Andor, transmitida en Disney Plus. En este proyecto, el artista demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y con carácter además de superar retos enormes en cada escena y trabajar a lado de un cast internacional.

Mujeres mexicanas: ¿Quiénes triunfaron en Hollywood este 2025?

Sin duda, tenemos que mencionar a una de las actrices más icónicas del año: Eiza González, quien no se quedó atrás con sus proyectos cinematográficos ya que este año formó parte de La Fuente de la Eterna Juventud, película dirigida por Guy Ritchie y en la cuál compartió escena con John Kraninski, Natalie Portman, Domhnall Gleeson, Arian Moayed. Esta película aborda la historia de dos hermanos que tras mucho tiempo de estar separados vuelven a unir sus caminos con la única finalidad de lograr una misión en común: encontrar la fuente de la juventud.

Por otro lado, otra actriz reconocida es Salma Hayek, misma que este año participó en la producción de Sacrificio, una película con la que compartió escena con artistas internacionales como Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Vincent Cassel, Ambika Mod, John Malkovich y Charli XCX. Sin duda un proyecto en el que pone en alto el nombre de México debido a su entrega, compromiso, y dedicación al preparar a su personaje y adentrarse profundamente en la historia, la cuál fue dirigida por Romain Gavras.