Timothy Busfield, actor de “Campo de los Sueños”, es acusado de abuso sexual infantil

La carrera del actor Timothy Busfield, productor, director y actor ganador de un premio Emmy, enfrenta un punto de quiebre tras una acusación formal por abuso sexual infantil, un proceso que -sea declarado culpable o no- podría marcarlo pública y profesionalmente para siempre.

Un gran jurado en Albuquerque, Nuevo México, lo acusó de cuatro cargos de contacto sexual con un menor, luego de una investigación relacionada con presuntos “contactos indebidos”. La fiscalía también recordó la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario, sin embargo, ese dictamen no siempre pone el freno a las críticas y opiniones en redes sociales.

Another Hollywood actor indicted for sexually abusing children, "shocker."



Timothy Busfield, indicted by a New Mexico grand jury on four counts of criminal sexual abuse with a child.



You should be well aware that there is an elite pedophi*e ring operating out in the open,… pic.twitter.com/0uI7fvaU8s — The SCIF (@TheSCIF) February 6, 2026

En Hollywood, el solo hecho de estar vinculado a un caso de esta naturaleza suele detonar cancelaciones , pausas de proyectos y desgaste de reputación que tarda años en repararse.

Timothy Busfield en el momento más complicado de su carrera

Una acusación por abuso sexual infantil se traduce, en la gran mayoría de casos, en contratos congelados y en marcas o productoras evitando cualquier asociación con el actor por riesgo reputacional. Aun si eventualmente fuera absuelto, el historial mediático del caso puede seguir siendo motivo de percepciones negativas, impactando castings, invitaciones y colaboraciones.

Si el proceso avanzara hacia un escenario de condena, el golpe sería todavía más profundo y probablemente definitivo para su carrera en la industria del cine, además de deber lidiar, por supuesto, con las consecuencias legales. De hecho, si es declarado culpable de los cargos actuales, podría enfrentar al menos tres años de prisión estatal.

Timothy Busfield ya ha negado las acusaciones públicamente y se han presentado cartas de apoyo, incluidas declaraciones de su esposa, la actriz Melissa Gilbert, y de excompañeros de trabajo.

Por otro lado, el juez determinó que no permanecería bajo custodia hasta el juicio, pero sí impuso condiciones estrictas, como no tener contacto no supervisado con menores y no contactar a presuntas víctimas o sus familias.

El caso también incluye la mención de una segunda acusación relacionada con una presunta conducta inapropiada durante una audición en el Teatro B Street de Sacramento , fundado por el propio Busfield en 1986. Aunque es una denuncia significativamente más leve que la anterior, le continúa abultando el expediente y agregando matices para una posible declaración de culpabilidad.

¿Quién es Timothy Busfield?

Con 68 años de edad, Timothy Busfield es un nombre reconocido por su trayectoria en cine y televisión. Entre sus logros más importantes está su participación en “Field of Dreams”, donde interpretó a Mark, y su trabajo televisivo en “The West Wing” como Danny Concannon.

Asimismo, ganó el Primetime Emmy en 1991 como Mejor Actor de Reparto en Drama por su papel de Elliot Weston en “Thirtysomething”.

Una carrera exitosa después de décadas de trabajo. No obstante, su presunta conducta fuera del rodaje podría haberle costado muy caro. Todo estará por determinarse en las próximas semanas o meses.