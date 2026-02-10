Lady Gaga siempre SOÑÓ con cantar con Bad Bunny, aquí la REVELACIÓN

Desde los detalles más mínimos hasta los más relevantes, la conversación global no se detiene tras la histórica presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026. Durante su show, grandes figuras del entretenimiento hicieron acto de presencia, desde Pedro Pascal hasta Karol G o Jessica Alba. Sin embargo, la sorpresa de la noche llegó cuando Lady Gaga apareció en el escenario para interpretar una inesperada versión salsa de “Die with a Smile”, para luego bailar junto al boricua al ritmo de “Baile Inolvidable”.

Para la gran mayoría de los espectadores, ver a Gaga junto al máximo exponente del género urbano fue una combinación sumamente “random”. Nadie imaginó que la elegancia pop de Gaga encajaría tan orgánicamente con la energía de Benito. Pero, ¿realmente fue una sorpresa para ella?

¿Qué pensaba Lady Gaga antes de conocer a Bad Bunny?

Aunque para el público esta unión fue sorpresiva, la realidad es que Lady Gaga ya había manifestado su interés mucho antes de que el Levi's Stadium se vistiera de azul. Recientemente, ha vuelto a circular por Internet una entrevista realizada a la cantante hace aproximadamente dos años.

Al ser consultada sobre si había pensado en colaborar con algún artista de origen latino, su respuesta fue contundente: “Me encanta Bad Bunny. Claro que me gustaría hacer algo con él. Me encantaría si él quiere”.

En aquella misma intervención, la artista también mencionó su admiración por Rosalía, calificándola como “una gran artista”. Hoy, tras el éxito rotundo del Super Bowl, queda claro que Lady Gaga no cambió de opinión; simplemente esperó el escenario más grande del mundo para materializar su sueño.

¿Cuál es la historia detrás del icónico vestido de Lady Gaga en el Super Bowl?

La participación de Lady Gaga no solo fue un hito musical, sino también una declaración estética cargada de respeto cultural. El vestido azul que acaparó todas las miradas fue una creación de la marca Luar, del diseñador dominicano Raúl López.

La elección del diseño no fue al azar. El tono azul del vestido fue seleccionado con sumo cuidado, ya que hace referencia al primer tono de azul del triángulo de la bandera puertorriqueña, aquel que estuvo vigente entre 1895 y 1952. Además, en el lado derecho de la pieza, Gaga portó un broche en forma de flor de maga roja, la cual fue declarada oficialmente flor nacional de Puerto Rico en 2019.

