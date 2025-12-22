Hija de Rob Reiner rompe el silencio sobre su hermano Nick: “Vivía con miedo”

La tragedia que sacudió a Hollywood con el asesinato de Rob Reiner y Michele Singer sigue generando conmoción. En medio de la investigación, fuentes cercanas revelaron al Daily Mail que Romy Reiner, hija del director, “vivía con miedo” de su hermano mayor, Nick Reiner, mucho antes de que ocurriera el crimen. Según declaraciones, Romy evitaba estar cerca de él debido a sus arrebatos impredecibles, incluso antes de que comenzara su lucha contra las drogas.

Así convivían Romy y Nick Reiner

Nick, de 32 años, vivía en la casa de huéspedes de sus padres en Brentwood, California. Romy, que cumplirá 28 años, habría expresado que no se sentía cómoda con esa decisión. “Ni siquiera le gustaba la idea de que él viviera al otro lado de la calle”, aseguró una fuente. Sin embargo, la familia lo mantenía cerca para poder vigilarlo y darle un techo, pese a los conflictos que esto generaba.

¿Quién encontró los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer?

Fue Romy quien encontró los cuerpos de sus padres el pasado 14 de diciembre. De inmediato señaló a Nick como el principal sospechoso, confirmando a los oficiales que su hermano representaba un peligro. El médico forense del condado de Los Ángeles determinó que Rob Reiner y Michele Singer murieron por “múltiples heridas por fuerza cortante”, confirmando el homicidio.

Antecedentes de violencia y adicciones de Nick Reiner

Nick Reiner tiene un historial marcado por la violencia y el abuso de sustancias. Ha ingresado en rehabilitación cerca de 20 veces y ha vivido episodios de indigencia. TMZ señaló que recientemente había sido diagnosticado con esquizofrenia y que el cambio en sus medicamentos lo volvió más errático y peligroso . El abuso de drogas habría agravado aún más su condición mental.

¿Qué pasó horas antes del asesinato?

Un día antes del crimen, Nick asistió con sus padres a una fiesta navideña en casa del presentador Conan O’Brien. Testigos aseguran que su comportamiento extraño incomodó a los invitados y generó una discusión con Rob y Michele. El propio Rob habría confesado a amigos que estaba “aterrorizado” de que su hijo pudiera hacerle daño. Horas después, ese temor se convirtió en realidad.

La detención y los cargos

Nick fue arrestado la misma noche del asesinato cerca de Exposition Park y trasladado al centro correccional Twin Towers, donde permanece detenido sin derecho a fianza. Se enfrenta a dos cargos de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de asesinatos múltiples. En su primera comparecencia judicial, vestido con una bata antisuicidio, apenas pronunció tres palabras: “Sí, su señoría”.