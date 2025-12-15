Caso Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner: Sospechan de su propio hijo

TMZ informó que el director Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner habrían muerto a causa de un posible ataque dentro de su casa en Los Ángeles, tras una fuerte discusión familiar. Aunque no se sabe qué desencadenó la violencia ocurrida la tarde del domingo 14 de diciembre, se señala que una de las hijas del cineasta encontró a sus padres sin vida y aseguró, supuestamente, que alguien de la familia los había “asesinado”.

La versión de People

Por su parte, People reseñó que varias fuentes cercanas a la familia afirmaron que el presunto responsable sería su hijo, Nick Reiner. Según el medio, Nick, de 32 años, ha hablado en el pasado sobre su larga lucha contra las drogas.

El domingo, alrededor de las 3:30 de la tarde, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) acudió a la vivienda para brindar asistencia médica. Al llegar, encontraron a un hombre de 78 años y a una mujer de 68 sin vida, identificados como Rob y Michele. La policía confirmó que Nick está vivo y siendo interrogado, aunque hasta ahora no se han realizado arrestos.

De actor a cineasta influyente

Rob Reiner nació en Nueva York en 1947, hijo del legendario comediante Carl Reiner y de la actriz Estelle Lebost. Su carrera comenzó frente a las cámaras con el papel de Mike “Meathead” Stivic en la comedia “All in the Family”, donde ganó dos premios Emmy y se convirtió en un rostro familiar para millones de estadounidenses.

Sin embargo, fue detrás de las cámaras donde consolidó su legado. Su debut como director con “This Is Spinal Tap” (1984) lo posicionó como un narrador audaz y creativo. A partir de allí, entregó películas que definieron épocas: “Stand by Me (1986)”, “The Princess Bride” (1987), “When Harry Met Sally” (1989), “Misery” (1990) y “A Few Good Men” (1992). Cada una de ellas se convirtió en referente de su género, mostrando la versatilidad de Reiner como cineasta.

Vida personal y compromiso social

Reiner también fue conocido por su compromiso político y social. Cofundó la American Foundation for Equal Rights y se convirtió en una voz activa en debates sobre igualdad y justicia. Su vida personal estuvo marcada por su matrimonio con la actriz y directora Penny Marshall, y posteriormente con Michele Singer, con quien formó una familia.