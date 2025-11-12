Olga Tañón revela por qué el caos del gobierno de Estados Unidos la dejó sin ir a la edición 26.° de los Latin Grammy en Las Vegas

La artista puertorriqueña Olga Tañón reveló que, a pesar de ser homenajeada con el Latin Grammy Lifetime Achievement Award en la vigésima sexta entrega de los premios, no podrá asistir a la ceremonia en Las Vegas debido a los problemas que afectan los boletos aéreos en Estados Unidos tras el cierre parcial del gobierno federal.

Las Vegas vuelve a ser el epicentro de la música latina

Luego de tres ediciones fuera, la ciudad de Las Vegas regresa como sede de los Latin Grammy 2025, consolidándose nuevamente como el escenario que celebra lo mejor de la música latina en el mundo.

Olga Tañón agradece desde la distancia

A través de una publicación en redes sociales, la intérprete de “Es mentiroso” compartió su nostalgia y agradecimiento a la Academia Latina de la Grabación, a sus seguidores y a su equipo de trabajo. En el comunicado explicó que su decisión de no viajar responde a la precaución ante las múltiples cancelaciones y retrasos de vuelos en el país.

“Ante la complicada y delicada situación actual con los vuelos aéreos en los Estados Unidos, he decidido, muy a mi pesar, no viajar a Las Vegas para asistir a la ceremonia donde recibiría el Lifetime Achievement Award”. escribió en Instagram

La cantante añadió: “Prefiero perderme ese momento presencial tan especial para garantizar que no fallaré a quienes siempre me han respaldado”. Además, recordó a sus seguidores que su próxima presentación será el 15 de noviembre en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida.

Reconocimiento a su trayectoria

Con más de cinco millones de seguidores en Instagram, Olga Tañón compartió nuevamente su emoción por recibir el Latin Grammy Lifetime Achievement Award: “Una noticia que me emociona muchísimo. Un reconocimiento que honra no solo mi carrera, sino también cada paso dado con pasión, sacrificio, entrega y, sobre todo, amor por la música y por ustedes”.

Contexto político en Estados Unidos

La ausencia de Tañón coincide con la crisis política en Estados Unidos. Recientemente, la Cámara Alta aprobó un proyecto de ley para financiar al gobierno federal hasta el 30 de enero de 2026, medida que busca poner fin, al menos provisionalmente, al cierre que ya se extiende por 40 días.

