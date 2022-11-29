Las traiciones y promesas no cumplidas pueden ser eventos que marquen la vida y la muerte de muchas personas, sin embargo, aquellos que no logran sanar esas heridas podrían seguir penando entre los vivos para poder llevar a cabo la venganza que no pudieron llevar a cabo cuando vivían.

Una de esas almas lastimadas es Araceli, quien se enamoró de alguien que no debía y terminó con el corazón tan roto que decidió atentar contra su propia vida. La casa en donde sucedió está maldita y los llantos de Araceli aterrarán a cada uno de los empleados que habitan ese lugar.

Esta es la historia de La Mucama Suicida:

Lo Que La Gente Cuenta | La Mucama Suicida

Los errores cometidos en el pasado pueden cobrarse en el futuro, y cuando las maldiciones son heredadas, pagan justos por pecadores, incluso cuando no se tiene conocimiento de lo que nuestros antepasados hicieron.

El día de la boda es uno de los momentos más felices en la vida de una mujer, ya que se unirá en matrimonio con el hombre amado, formará una familia, y compartirá alegrías y tristezas por el resto de sus vidas y más allá de su muerte, pero, a veces, el día más feliz de nuestras vidas, se puede convertir en el más oscuro y siniestro.

Esta es la historia de La Boda:

Lo Que La Gente Cuenta | La Boda.

Se dice que en este lugar existe una figura tan antigua como los primeros habitantes de México, este ente vaga por los caminos y, se dice, que se les aparece a los hombres trasnochadores, infieles y violentos, para seducirlos y después revelar su verdadero rostro para realizar su terrible venganza.

Así que más te vale actuar con precaución, porque la Matlazihua siempre está al acecho y nada ni nadie podrá detenerla, por más que prometan cambiar sus errores.

Esta es la historia de La Matlazihua:

La Matlazihua | Lo Que La Gente Cuenta

Correr será tu única opción, vive aquí el maratón de Zombies de Lo Que La Gente Cuenta.

Todos la conocemos, vaga cerca de los lagos y ríos, penando por la dolorosa pérdida de sus hijos. Dicen, que entre más cerca la escuches, más lejos se encuentra, pero si la escuchas lejos, será mejor que tengas cuidado, porque es probable que esté más cerca de lo que te imaginas.

Entre los vivos, aún se escuchan sus lamentos, buscando sin descanso a los hijos a los que les quitó la vida, y este ente no se detendrá hasta tenerlos de regreso, incluso cuando esos hijos no resulten ser los de ella, sino los tuyos.

Esta es la historia de La Llorona: