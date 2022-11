Las traiciones y promesas no cumplidas pueden ser eventos que marquen la vida y la muerte de muchas personas, sin embargo, aquellos que no logran sanar esas heridas podrían seguir penando entre los vivos para poder llevar a cabo la venganza que no pudieron llevar a cabo cuando vivían.

Una de esas almas lastimadas es Araceli, quien se enamoró de alguien que no debía y terminó con el corazón tan roto que decidió atentar contra su propia vida. La casa en donde sucedió está maldita y los llantos de Araceli aterrarán a cada uno de los empleados que habitan ese lugar.

Esta es la historia de La Mucama Suicida:

Lo Que La Gente Cuenta | La Mucama Suicida

El amor es algo que funciona como combustible para muchas personas, cuando alguien tiene suerte, ese amor puede continuar hasta el final de sus vidas, sin embargo, cuando ese sentimiento es interrumpido por una tragedia, el dolor es algo que puede llegar a cegar a cualquiera de los involucrados.

Dolores, una enamorada que escapaba de su padre abusivo, cuando por fin estaba saliendo del altar a manos de su marido, su papá, desquiciado por los celos, fue hasta la iglesia para dispararle al hombre que su hija había decidido pasar el resto de sus días. Ella perdió la cabeza y se quedó deambulando por las calles vestida de novia hasta que falleció.

Esta es la historia de La Novia:

La Novia | Lo Que La Gente Cuenta

Se dice que en este lugar existe una figura tan antigua como los primeros habitantes de México, este ente vaga por los caminos y, se dice, que se les aparece a los hombres trasnochadores, infieles y violentos, para seducirlos y después revelar su verdadero rostro para realizar su terrible venganza.

Así que más te vale actuar con precaución, porque la Matlazihua siempre está al acecho y nada ni nadie podrá detenerla, por más que prometan cambiar sus errores.

Esta es la historia de La Matlazihua:

La Matlazihua | Lo Que La Gente Cuenta

Todos la conocemos, vaga cerca de los lagos y ríos, penando por la dolorosa pérdida de sus hijos. Dicen, que entre más cerca la escuches, más lejos se encuentra, pero si la escuchas lejos, será mejor que tengas cuidado, porque es probable que esté más cerca de lo que te imaginas.

Entre los vivos, aún se escuchan sus lamentos, buscando sin descanso a los hijos a los que les quitó la vida, y este ente no se detendrá hasta tenerlos de regreso, incluso cuando esos hijos no resulten ser los de ella, sino los tuyos.

Esta es la historia de La Llorona: