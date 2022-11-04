Vive el apocalipsis zombie con el maratón de Lo Que La Gente Cuenta

Cada cierto tiempo la existencia de la humanidad se ve amenazada por las distintas plagas y enfermedades que nos acechan, algunas de estas catástrofes pueden tener un origen sobrenatural y son capaces de convertir a la tierra en un lugar de muerte, destrucción y sangre, escenario al que enfrentarse será algo difícil si no que imposible. Este es el maratón de zombies de Lo Que La Gente Cuenta.

Todo parece ir a lo cotidiano, las personas salen a trabajar, a hacer ejercicio o van despertando de la desvelada de fiestas pasadas, sin embargo hay un mal que se está esparciendo con rapidez, las personas se vuelven agresivas y sin razón alguna están atacando a cualquiera que se les cruce por su camino. Esteban, alguien que parece ser un simple empleado, tendrá que poner órden en su oficina cuando este mal comience a aquejarlos.

Lo Que La Gente Cuenta | Especial Zombies 01: Esteban.

El gimnasio donde Andrea entrena parece estar vacío, ¿será porque es día festivo? Nada hace que levante sospechas y continúa con su horario para ir a practicar yoga, el salón está desértico, si acaso llegan dos compañeras más, pero esa extraña quietud se verá interrumpida por uno de esos caminantes que parecen carecer de vida pero que están llenos de hambre por carne humana, y Andrea tendrá que aprender a mantenerse con vida para poder reunirse con su esposo Esteban, y con sus hijos.

Lo Que La Gente Cuenta | Especial Zombies 02: Andrea.

Uno de los lugares que se caracterizan por la paz y la quietud es la Iglesia, tanto si eres creyente como si no, ese recinto siempre será para encontrar un buen momento de silencio, sin embargo, esa naturaleza será interrumpida a la hora en que entra una fiel creyente a rezar con devoción, con tanta devoción que comensará a asustar a los feligreses quienes, después, se darán cuenta que la mujer tiene una terrible mordida. Omar, uno de los acólitos tendrá que saber sobrevivir por su cuenta, aunque tal vez su corta edad le impida salir bien librado de ese mal.

Lo Que La Gente Cuenta | Especial Zombies 03: Omar.

La vida no es un cuento de hadas, menos aún cuando diariamente nos enfrentamos a amenazas que podrían acabar con la existencia de la raza humana, algo que la familia de Esteban ha experimentado en carne propia. Cinthia, la hija que organizó una fiesta a escondidas de sus padres, recibirá un castigo más pronto de lo esperado, cuando se vea envuelta en una horda que no la dejará salir a pedir auxilio, pero tal vez ese sea el momento adecuado para que Esteban diga lo que sabe e intenten, si es que pueden, descubrir qué es lo que sucede y quiénes son los responsables de ese desastre.