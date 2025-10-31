¿Real o montaje? VIDEO muestra la impactante transformación de un hombre en nahual

Dentro de la conversación digital se ha vuelto viral un corto video en el que se puede observar en video lo que pareciera ser un hombre transformándose en nahual. Para los internautas, el vídeo ha causado diversas reacciones, pues mientras algunos aseguran que se trata de una prueba fehaciente sobre el mítico ser, otros más escépticos mencionan que no es más que un video realizado con IA sumado a la fiebre de Halloween.

¿Vecinos afirman que “no era humano”?

Aunque dentro de la conversación digital se ha señalado la posibilidad de que esta sea una prueba sobre el mundo sobrenatural que abraza a México, para otros solo se trata de un video fabricado que busca generar terror dentro del marco de las celebraciones de Día de Muertos.

¿Qué se puede ver dentro del video del hombre que se transforma en supuesto nahual?

De acuerdo con lo que ha señalado la cuenta que compartió el clip, el video fue captado en calles de Veracruz, aunque no se deja en claro la localidad. En el video se puede observar como un hombre de aspecto extraño se encuentra caminando, deteniéndose de lleno a mitad de la calle, donde lo enfoca una supuesta cámara de vigilancia, segundos después el cuerpo del hombre comienza a moverse de mara extraña, colocando sus manos en el suelo, mientras pareciera comenzar a transformarse en una especie de animal cuadrúpedo similar a un perro, para segundos después salir corriendo de la escena.

Nahuales: Mito, magia y miedo en la cultura mexicana

Dentro de la cultura nacional, se ha mencionado que el nahual proviene de tradiciones prehispánicas que describen a ciertos hombres que tienen la capacidad de transformarse en animales, conectado de esta manera con el supuesto animal espiritual que todos poseemos.

