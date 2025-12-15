¡Terrible hallazgo! Encuentran los cuerpos sin vida de Rob Reiner y su esposa, ¿Qué pasó realmente?

Este domingo 14 de diciembre se dio un terrible hallazgo, de acuerdo con los primeros informes se dio a conocer que, el cineasta Rob Reiner fue encontrado sin vida junto con su esposa Michele Singer en su casa en Brentwood, este personaje contaba con 78 años de edad.

¿Qué pasó con Rob Reiner?

De acuerdo con la información que dio a conocer el medio TMZ, se ha dado a conocer que, los primeros informes señalan un homicidio, de hecho, se ha dado a conocer que tanto el cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron encontrados con lesiones de arma blanca, sin embargo, la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles, sigue con las investigaciones correspondientes.

¿Quién era Rob Reiner?

Rob Reiner nació en el Bronx, Nueva York en 1947, el cineasta era hijo del comediante Carl Reiner y de la actriz y cantante Estelle Lebost; y aunque su camino a la profesión que desempañaba parecía estar marcado por sus padres, la realidad es que su talento y su trabajo lo llevó a forjar un camino en el séptimo arte.

La fama le llegó cuando dio vida al papel de Mike Meathead Stivic en la comedia de los 70´s, “All inthe Family”, la cual fue creada por Norman Lear. Esta historia fue un fenómeno cultural y durante cinco temporadas, dicho programa fue el más visto de todos; por este papel, Reiner se hizo con 5 nominaciones al Emmy, premio que levantó dos veces.

Aunque la actuación parecía un buen camino, la realidad es que Rob Reiner encontró su verdadero éxito detrás de las cámaras, y tras dejar la serie que lo catapultó a la fama, fue en 1978 que pudo encontrar su camino como director, puesto que lo colocaría como uno de los cineastas más respetados de toda su generación.

Su proyecto con el que siempre será recordado es “This Is Spinal Tap” de 1984, el cual es un falso documental sobre una banda de rock, el cual se convirtió en un clásico del séptimo arte y de culto, el cual fue incluida en el Registro Nacional de Cine.

¿Cuáles son las películas que dirigió Rob Reiner?

Stand by Me en 1986

The Princess Bride en 1987

When Harry Met Sally en 1989

Misery en 1990