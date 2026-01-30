“Pensé que teníamos más tiempo": Macaulay Culkin despide a Catherine O’Hara con DESGARRADOR mensaje; otros famosos también le dan el último adiós

El mundo del entretenimiento está de luto. Este viernes, 30 de enero, se confirmó la muerte de Catherine O’Hara a los 71 años de edad . La actriz ganó popularidad a nivel global por interpretar a la emblemática mamá de Kevin en “Mi Pobre Angelito”. No obstante, su filmografía va mucho más allá, con otros grandes títulos como Beetlejuice, A Mighty Wind y Schitt's Creek, por mencionar algunos. Su partida representa una gran pérdida para el mundo del entretenimiento, por lo que las reacciones de sus famosos colegas no se hicieron esperar.

Muere Catherine O’Hara a los 71 años: Macaulay Culkin la despide con DESGARRADOR mensaje

Entre los primeros en reaccionar a la muerte de la legendaria actriz se encuentra Macaulay Culkin, quien compartió un DESGARRADOR mensaje: “Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde”, señaló en compañía de una emotiva postal en la que se muestra su reencuentro.

Adiós a una leyenda: otros famosos despiden a Catherine O’Hara

Pedro Pascal, con quien compartió pantalla en The Last of Us también compartió un emotivo mensaje de despedida, acompañado de una imagen juntos: “Oh, qué genialidad estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, este mundo afortunado que te tuvo, te mantendrá, siempre. Siempre”, escribió el actor.

La actriz Rita Wilson escribió: “Catherine O'Hara: una mujer auténtica y sincera en todo lo que hacía. Lo vieron en su trabajo, si la conocieron, lo vieron en su vida y lo vieron en su familia. Bo, Luke y Matthew, nuestro más sentido pésame. Que Catherine descanse en paz. Que su memoria perdure”.

Justin Theroux, quien trabajó con la actriz en Beetlejuice, señaló, “Oh, Catherine. Te extrañaremos muchísimo", mientras que el director y productor, Ron Howard, dijo: “Esta es una noticia demoledora. Qué persona, artista y colaboradora tan maravillosa. Tuve la suerte de dirigir, producir y actuar en proyectos con ella, y cada año brillaba más. Mi más sentido pésame a Bo y su familia. #QEPDCatatherineO'Hara”.