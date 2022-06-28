De esta manera Kristen Stewart eligió a Robert Pattinson para Crepúsculo.

“Crepúsculo” ha sido una de las sagas más rentables de los últimos años, aunque también es cierto que generó mucha polémica por la forma en que fueron representados los vampiros, pero aun así atrajo mucho público, por ello se lanzaron cinco películas, las cuales fueron protagonizadas por Kristen Stewart y Robert Pattinson.

Ambos formaron una de las parejas más recordadas del cine en los últimos años, actualmente son dos de los actores más prometedores de la industria cinematográfica, sobre todo Robert Pattinson, quien a pesar de generar opiniones encontradas por su protagónico en “The Batman”, respondió con creces y ya se encuentra trabajando en la secuela del vigilante nocturno. Por su parte, Kristen Stewart protagonizó “Spencer”, largometraje por el que ganó múltiples premios a Mejor actriz.

Pattison, quien encarnó a Edward Cullen en “Crepúsculo” fue elegido ni más ni menos que por su compañera de set Kristen Stewart. Cabe mencionar que Stephanie Meyer, escritora y productora estadounidense, famosa por ser la autora de la saga de vampiros, ha declarado en repetidas ocasiones que elegir al actor que interpretara al vampiro principal no fue tarea fácil, ya que hubo muchos candidatos.

Robert Pattinson fue el actor que resultó elegido de la tercia conformada por Ben Barnes, Jackson Rathbone y, el protagonista de “The Batman” fue el que mejor química tuvo con Kristen Stewart, quien ya había sido elegida para interpretar a Bella Swan.

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En entrevista para Vanity Fair, Stewart habló sobre la elección de Pattinson para interpretar a Edward Cullen.

“Tuvimos un día de audiciones con un grupo de actores. Después de eso, Catherine Hardwicke entró y dijo: ‘¿Qué piensas? Es una elección difícil’. Yo dije: ‘¿Estás bromeando? ¡Es una elección obvia!’ No podría ser mejor, fue una especie de perfección”.

¿Qué pensó Robert Pattinson? El actor conocido por interpretar con anterioridad a Cedric Diggory en “Harry Potter y el cáliz de fuego”, no estaba seguro de quedarse con el papel, pues el día de la audición no tenía idea de cómo interpretar al vampiro.



“Pensé que ir a la audición sería una pérdida de tiempo porque se suponía que iban a elegir a un modelo o algo así. Incluso me sentí un poco arrogante”, declaró en dicha entrevista.

Pattinson estuvo a nada de quedar fuera de la saga de “Crepúsculo”, pues él consideraba que Edward Cullen debía ser mucho más serio, caso contrario a lo que pensaban los productores que le pedían que sonriera más, afortunadamente lograron llegar a un arreglo.

