De esta manera Kristen Stewart eligió a Robert Pattinson para Crepúsculo.

¿Qué pensó Robert Pattinson?

El actor conocido por interpretar con anterioridad a Cedric Diggory en “Harry Potter y el cáliz de fuego”, no estaba seguro de quedarse con el papel, pues el día de la audición no tenía idea de cómo interpretar al vampiro.



“Pensé que ir a la audición sería una pérdida de tiempo porque se suponía que iban a elegir a un modelo o algo así. Incluso me sentí un poco arrogante”, declaró en dicha entrevista.