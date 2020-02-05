Robert Pattinson destronó a Brad Pitt y a Bradley Cooper con el título del hombre más guapo del mundo.

El actor británico Robert Pattinson fue nombrado por el periódico The Daily Mail como el hombre más guapo del mundo, esto gracias a una ecuación matemática que mide la belleza de las celebridades.

La formula The Golden of Beauty Phi se desarrolló por los griegos para medir la belleza de los personajes pintados en los cuadros del Renacimiento. Ahora, la misma ecuación arrojó datos que le dieron 92% de perfección al actor de la saga Crepúsculo.

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¿En que se basa este método matemático para medir la belleza de una persona? Las cejas, los ojos, la mandíbula, la nariz, los labios y la forma facial general de los famosos son parte importante para deducir el atractivo.

Otros famosos que aparecieron en la lista publicada por el diario británico son:

Brad Pitt - 90.51%

George Clooney - 89.91%

Hugh Jackman - 89.64%

David Beckham - 88.96%

Idris Elba - 88.01%

Kanye West - 87.94%

Ryan Gosling - 87.48%

Robert Pattinson alcanzó la fama mundial cuando interpretó a Edward Cullen en los filmes de Crepúsculo. Fue nombrado entre las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time y es uno de los actores mejores pagados en Hollywood.

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