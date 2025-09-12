Los 5 jefes más difíciles de la saga Mario Bros que todo gamer debe vencer

Con más de 40 años siendo la franquicia estrella de Nintendo, con más de 200 juegos y villanos sumamente poderosos, el videojuego de fontanero italiano de enorme bigote sigue siendo un éxito y clásico en todo el mundo, el cual ha pasado de generación en generación, donde hasta los más hábiles se han enfrentado a grandes desafíos.

Si bien, los videojuegos de Mario Bros, son aptos para chicos y grandes, no significa que sean sencillos, ya que dentro de su amplio catálogo de personajes tenemos jefes que sin duda han representado un dolor de cabeza para más de un gamer, volviéndose un verdadero reto derrotarlos. Por eso, hoy te contamos quiénes son los 5 jefes más difíciles de la franquicia. ¡Te invitamos a que tomes el mando y enfrentes sin miedo a cada uno de estos enemigos!

¡Los 5 jefes más difíciles de Mario Bros!

1. Super Mario 64, Bowser

Super Mario 64, llegó para revolucionar los videojuegos, siendo el primero de la franquicia en un formato 3D, con grandes aventuras y niveles que sin duda representan un reto, pero sin duda nos dejó a un gran jefe final, el rey koopa, el malvado Boswer. La dinámica para derrotarlo era de las más sencillas de entender; sin embargo, al momento de llevarlo a la práctica se volvía un reto.

2. Super Mario Bros 2, Wart

El debate de cuál es el mejor si la versión japonesa o la norteamericana es una discusión que sin duda no tiene respuesta absoluta, ya que ambas versiones tienen sus pros y sus contras, pero sin duda ambos tienen mucha creatividad y te darán grandes momentos de diversión. Sin embargo, la versión norteamericana tiene a uno de los jefes más difíciles, el cual puede parecer inocente, pero sin duda te hará invertirle grandes horas de tu vida a derrotarlo.

3. Super Mario Galaxy, Fantasmal

En esta versión 3D de Mario, vemos al fontanero viajar al espacio, donde sin duda enfrentará grandes retos, pero uno de los más complicados es cuando llegamos con Fantasmal, ese ser de piedra que nos hizo intentar una y otra y otra vez, ya que nuestros ataques parecían ser nulos ante su fuerza.

4. Super Paper Mario, La reina de las sombras

Sin duda alguna, La Reina de las Sombras es una villa que representa un reto para cualquier jugador, ya que al apoderarse de la Princesa Peach, tendremos que luchar hasta derrotar a esta jefa final, utilizando todos nuestros conocimientos previos en el juego.

5. Paper Mario y La puerta milenaria, Zombaba

Zombaba sin duda es el antagonista favorito de muchos de los fieles seguidores de Mario bros. Esto, gracias a su apariencia de dinosaurio fosilizado, versión zombi, la cual causó miedo a más de un usuario, pero si esto fuera poco, el poder derrotarlo es un reto casi imposible.