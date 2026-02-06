Mark Ruffalo se lanza contra actor de Marty Supreme por ATACAR a Billie Eilish: “¿Por qué no te callas?”

Mark Ruffalo sale en DEFENSA de Billie Eilish, luego de que la intérprete de 24 años fuera duramente atacada por el empresario y actor de Marty Supreme , Kevin O'Leary, debido a su discurso de aceptación en los Premios Grammy del pasado domingo . “¿Por qué no te callas?”, replicó el actor de Marvel al canadiense.

¿Qué dijo Billie Eilish en su discurso en los Premios Grammy?

Desde que Trump recuperó la Casa Blanca, las redadas contra la comunidad migrante se han vuelto un tema recurrente en Estados Unidos. En este sentido, diversos artistas aprovecharon la 62a edición de los Premios Grammy para alzar la voz contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Entre ellas, Billie Eilish, quien ofreció uno de los discursos más contundentes de la noche tras ganar Canción del Año por Wildflower.

“Pese a que estoy muy agradecida [por el premio], no creo que tenga que decir nada más que: nadie es ilegal en tierra robada”, aseguró. “Es realmente difícil saber qué decir y qué hacer en este momento, pero me siento muy esperanzada en esta sala. Debemos seguir luchando, alzando la voz y protestando. Nuestras voces importan. La gente importa”, agregó la estrella.

¿Cuál fue la crítica de Kevin O'Leary? Esto dijo el actor de Marty Supreme sobre Billie Eilish

El discurso de Billie Eilish sumó más de 15 millones de interacciones en redes sociales, tan sólo en las horas posteriores a la gala. Ante ello, el empresario Kevin O'Leary, quien recientemente incursionó en el mundo del cine con Marty Supreme, no dudó en lanzarse contra la estrella e insinuar que sus agentes estarían sufriendo por mitigar el daño de su speech. También instó a los artistas a “cerrar la boca y simplemente entretener”.

“La mitad de los políticos a los que molestas ya no comprarán tu música. No seas tonta. Pero bueno, no escuchan”, señaló O'Leary. “Sé que sus agentes se están volviendo locos. Es decir, es la primera lección de la fama. A medida que asciendes, ya seas estrella de cine o de la música. Lo que sea… Cierra la boca y simplemente entretén”, añadió.

Sin piedad: Mark Ruffalo se lanza contra Kevin O'Leary por ATACAR a Billie Eilish

Como era de esperarse, los comentarios de O’Leary desataron la furia del internet. Entre ellos, Mark Ruffalo, quien no dudó en tomar sus redes sociales para lanzarse en contra del empresario y defender a Billie Eilish con un contundente mensaje:

"Kevin O'Leary, ¿por qué no te callas? Vas a cualquier programa y hablas de cualquier cosa, esperando con aires de suficiencia que te escuchemos, pero te enganchas con un artista de verdad que eclipsa cualquier cosa que sueñes con decir, algo que conecte con cientos de millones de personas en todo el mundo. Es asombroso el doble rasero de fantasía que Kevin O'Leary practica. Te interpretaste muy bien en Marty Supreme", señaló el actor vía threads .