¿Le tuvieron miedo a Supergirl? Marvel NO SACARÁ el trailer de Avengers Doomsday hasta esta fecha

El primer trailer oficial de Supergirl ha sido revelado hoy 11 de diciembre, la misma fecha que según a varios insiders de Marvel era el día en el que veríamos uno de los avances más esperados de las franquicias de superhéroes: Avengers Doomsday. Pero parece que todos los planes han cambiado, y si bien no contamos con información oficial por parte de Marvel Studios o de Disney, varios rumores apuntan a que podremos ver lo primero de esta nueva gran entrega del MCU en las siguientes fechas:



Durante las funciones de Avatar Fire and Ash

Durante los esperados tráilers que se lanzan durante el Super Bowl, el 8 de febrero del 2026.

Durante la semana del 25 de diciembre.

Lo más probable es que sí, las personas que vayan a ver la nueva entrega de Avatar en el cine sean de las primeras que puedan disfrutar del trailer de Avengers Doomsday, y MUY probablemente si no es que seguramente habrá filtraciones de aquellos quienes decidan grabar el avance a escondidas y subirlo a redes. Pero si no quieres verlo en una calidad indeseada te recomendamos esperar y tener paciencia hasta que este sea estrenado por los canales oficiales de Marvel Studios.

Muchos llegaron a asegurar que el retraso del lanzamiento se debió a que DC Studios se adelantó y CONFIRMÓ la fecha de lanzamiento de su próximo más estreno: Supergirl, película que ha causado conmoción desde que fue anunciada. Sin embargo la estrategia de Marvel podría apelar a llevar a la gente a las salas de cine para que Avatar tenga una buena recaudación.

¿Qué podremos ver en el primer trailer de Avengers Doomsday?

Hasta el momento no tenemos ni una sola información respecto a lo que Marvel podría mostrarnos en el primer avance de Avengers Doomsday, sin embargo muchos fans en redes ya comienzan a especular y casi casi a hacer su wish list de lo que quieren ver. Entre lo más destacable se encuentran escenas en donde podamos ver realmente a Dr. Doom como una amenaza, incluso llegando a vislumbrar cómo es que podría llegar a ganarles a los Thunderbolts o a alguno de los Vengadores como Thor.

Según la información filtrada este primer avance durará 1 minuto con 25 segundos, por lo que tendremos tiempo de sobra para analizar SEGUNDO A SEGUNDO todo lo que el MCU pueda y quiera mostrarnos.

¿Cuándo se estrena Avengers Doomsday en el cine?

La primera entrega de Avengers Doomsday llegará a los cines de México a finales del 2026, específicamente el 18 de diciembre, por lo que tenemos muuuuucho tiempo para ir pensando qué otras cosas nos gustaría ver en esta nueva gran película del MCU.