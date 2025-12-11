Regresa la serie ‘Accidente': reparto, personajes y todo lo que tienes que saber de la temporada 2

Luego del impresionante final de "Accidente", finalmente llegó la temporada 2 completa y lista para verse, como uno de los estrenos más esperados para la recta final del año . Esta serie fue todo un éxito en 2024 gracias a la forma en que sus personajes se encontraron con su lado oscuro, mostrando una realidad cruda sobre las emociones que trae la pérdida y cómo las traiciones vienen de quienes menos lo esperas.

¿De qué trata la serie "Accidente"?

La historia de este proyecto televisivo retrata la vida de cuatro familias que parecían tenerlo todo, pero sufrieron un terrible accidente que cambió su realidad para siempre. Los sucesos clave en la serie "Accidente" comienzan a partir de la muerte de Rodrigo, Gabriel y Mateo, tres niños que perdieron la vida por un descuido en el inflable donde jugaban.

Esta tragedia, en la que además desapareció también una niña llamada Paula, provoca una serie de confrontaciones entre los afectados y hace que "Moncho", uno de los trabajadores de la casa anfitriona, vaya a prisión como supuesto responsable. Sin embargo, esto no significó que se hiciera justicia, sino que terminó destapando quién es el verdadero culpable.

¿Quiénes salen en "Accidente" 2? TODO el reparto principal

La serie mexicana repetirá gran parte de su elenco original, pues varios de los personajes de "Accidente" continuarán con los misterios de la primera temporada e irán desarrollando su propia historia a lo largo de toda la trama en esta 2da parte. En la dirección está Gracia Querejeta y Carlos Villegas, la produce Mar Abierto y la historia fue creada por Leonardo Padrón.

Los actores que formaron parte, son:



Alberto Guerra, como "El Charro" Mejía.

Ana Claudia Talancón, como Daniela Robles.

Eréndira Ibarra, como Guadalupe Barranco.

Sebastián Martínez, como Emiliano Lobo.

Bárbara de Regil, Támara "La Pantera".

Regina Blandón, como Carla Robles.

Luis Ernesto Franco, como Ulises Quijada.

Macarena García, como Lucía Lobo.

Erick Elías, como Fabián Vallejo.

En la segunda temporada de “Accidente” habrá viejos y nuevos personajes para darle un giro a la serie|Netflix

¿Cuándo se estrena "Accidente" 2?

La segunda temporada de "Accidente" se estrenó el miércoles 10 de diciembre mediante la plataforma de streaming de Netflix, donde pronto llegará también el fin de "Stranger Things" . Para sorpresa de todos los fanáticos, esta 2da edición solo tiene seis capítulos, en los cuales irán revelándose verdades ocultas y sería el cierre definitivo de la serie protagonizada por Alberto Guerra, Eréndira Ibarra y Ana Claudia Talancón.