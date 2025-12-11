¿Quién es Krem? El temible villano que aparece en Supergirl y que pondrá a prueba a Kara Zor-El

En el primer tráiler de Supergirl, quedó claro que Krem of the Yellow Hills será uno de los principales rivales que Kara deberá enfrentar. El personaje es interpretado por Matthias Schoenaerts y llega directamente de los cómics a la pantalla grande. Si no lo conoces, debes saber que él está lejos de ser un villano genérico: es el asesino del padre de Ruthye Marye Knoll, la joven guerrera que recluta a Kara para emprender una misión de venganza.

Krem, el nuevo enemigo de Kara: ¿quién es este misterioso villano?

Krem lidera un ejército de criminales, y lo que dará el gran giro en la trama es que los poderes de Supergirl no se encuentran en su punto máximo, lo que la obliga a usar ingenio y estrategia en lugar de depender solo de su fuerza kryptoniana.

El origen de Krem en los cómics

Krem proviene de las Yellow Hills (Las Colinas Amarillas), un territorio salvaje y violento donde la ley es prácticamente inexistente. Dentro del arco Supergirl: Woman of Tomorrow, el cual es el que inspira esta película, es presentado como un asesino meticuloso, astuto y capaz de manipular a sus enemigos emocionalmente.

A diferencia de otros antagonistas cósmicos, Krem no tiene superpoderes divinos ni tecnología futurista: su mayor arma es su crueldad y su habilidad para reunir a criminales que lo siguen sin cuestionar. Esto lo convierte en un nuevo y complicado reto para nuestra heroína.

¿Por qué Krem es perfecto para esta versión de Supergirl?

Estamos ante una nueva versión del personaje de Kara, alejada de los clichés clásicos de superheroínas: cínica, fiestera, marcada por el trauma de la destrucción de Krypton (recordemos que ella sí lo presenció, a diferencia de su primo Kal-El que era más pequeño) y con un estilo de vida caótico.

Enfrentar a Krem será aquello que obliga a Kara a detener su vida desenfrenada, dejar atrás el cinismo y convertirse en la versión de Supergirl que el mundo necesita. Otro personaje que se convertirá en el motor emocional del viaje de Kara es Ruthye, interpretada por Eve Ridley.

¿Qué más revela el tráiler de Supergirl?

En esta nueva entrega del nuevo universo cinematográfico de DC, creado por James Gunn, nos trae varios puntos interesantes del personaje y su mundo:



El look rebelde de Milly Alcock antes de portar el traje clásico de Supergirl.

antes de portar el traje clásico de Supergirl. Vistazos a Krypton antes de su destrucción, con un tono casi utópico.

antes de su destrucción, con un tono casi utópico. La relación entre Kara y Krypto , que se vuelve central en la misión.

, que se vuelve central en la misión. Jason Momoa como Lobo, en un cameo que promete robar cámara.

También te puede interesar: Así luce Jason Momoa, PODEROSO e IMPONENTE en el primer trailer de Supergirl