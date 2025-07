Marvel Studios se ausenta de la Comic Con 2025: ¿por qué no habrá panel este año?

Que Marvel Studios decidiera no estar en la Comic-Con de San Diego este año ha sorprendido a muchos fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El estudio ha optado por no presentar su clásico panel en el “Hall H” durante la edición 2025. Según información exclusiva de The Hollywood Reporter, la productora dirigida por Kevin Feige ha determinado que “no es el momento adecuado” para participar en evento de esa magnitud. ¿La razón? Todo apunta a la actual producción de “Vengadores: Doomsday” y los recientes cambios que han tenido en el calendario de estrenos.

La esperadísima película “Vengadores: Doomsday”, que marcará el regreso de Robert Downey Jr. al UCM, ha sido retrasada hasta diciembre de 2026. Esto significa que aún hay una Comic-Con más antes del estreno. Esto da margen para una aparición más impactante en 2026.

Con el rodaje actualmente en curso y bajo la dirección de los hermanos Russo, detener el proceso para mostrar a los fans adelantos de algo inconcluso, no parece una jugada estratégica. Marvel se la ha pensado mejor y decidieron centrar todos sus esfuerzos y recursos en el proyecto para en garantizar la calidad en uno de los eventos más grandes e importantes del mundo.

¿Estará Marvel completamente ausente?

No del todo. Aunque no habrá panel en el Hall H, sí habrá presencia en el resto de la Comic-Con, con actividades como:



Paneles centrados en cómics, videojuegos y animación

en cómics, videojuegos y animación Un stand inmersivo rediseñado , inspirado en “ Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos”

, inspirado en “ Posibles adelantos de producciones menores o futuras colaboraciones con Disney+

Un claro cambio en la estrategia de Marvel Studios

Este movimiento también es el reflejo de una reducción en la cantidad de contenido que Marvel produce cada año. A diferencia de años anteriores, donde múltiples series y películas se desarrollaban simultáneamente, ahora el enfoque está en menos proyectos pero de mayor calidad, en un intento por recuperar la atención y confianza del público.

Todo apunta a que Marvel Studios regresará con fuerza en la Comic-Con 2026, donde podrá presentarse de forma oficial:



Este año seguro traerá el tráiler final de “Vengadores: Doomsday”

Avances de Secret Wars

Nuevos anuncios sobre el futuro del UCM post-saga del multiverso

Aunque para muchos fans pueda parecer decepcionante no ver a Marvel dominar el Hall H este año, no debería ser, así, pues, la decisión está respaldada por razones sólidas: priorizar la producción más importante del momento: Doomsday. Además, como fans sabemos que es parte de la magia evitar revelar demasiado antes de tiempo y no eclipsar la recta final de la Saga del Multiverso.

Además, como demostró hace unos meses en la presentación en streaming del elenco de Doomsday, Marvel ya no necesita una convención para romper Internet. Lo importante es que, cuando vuelvan al Hall H, seguro será con todo el poder del UCM.

