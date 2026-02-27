Más ATERRADORA que la película: obra de “Paranormal Activity” llega a San Francisco

El estreno del pasado martes en el teatro Toni Rembe conquistó —y aterró— a la población de San Francisco, donde el recinto fue abarrotado por 1,025 personas que buscaban experimentar el miedo en primera persona. Según el portal web SF Gate, el impacto fue tal que más de un asistente se levantó de su silla y decidió abandonar la sala, incapaz de soportar la tensión de la obra creada por Chris Fisher, el mismo ilusionista detrás de los efectos de “Harry Potter and the Cursed Child”.

¿Qué esperar de “Paranormal Activity”?

Es importante destacar que esta no es una adaptación fiel de ninguna película, sino una historia original ambientada en el universo de la aterradora franquicia cinematográfica “Paranormal Activity”. Bajo la dirección de Felix Barrett y escrita por Levi Holloway, la obra nos presenta a James y Lou (Travis A. Knight y Cher Alvarez), un matrimonio que se muda de Chicago a Londres buscando desesperadamente escapar de un pasado traumático.

¿Por qué causa tanto miedo la obra “Paranormal Activity”?

El escenario visual creado por Fisher atrapa al espectador desde el primer segundo. La casa de dos pisos construida en el escenario funciona como una trampa visual perfecta.

Chris Fisher ha perfeccionado lo que él llama el "teatro de ilusionismo". Confiesa que su objetivo era crear reacciones viscerales nunca antes vistas en un escenario teatral.

¿Vale la pena el susto?

Durante la primera media hora, el suspenso se cocina a fuego lento, pero una vez que los fenómenos poltergeist comienzan, el teatro se convierte en una verdadera cámara de tortura sensorial.

Para los amantes del género, esta es una cita obligada. La actuación de Cher Alvarez es brillante, logrando transmitir la desesperación de quien ve lo invisible mientras su pareja cuestiona su salud mental. Además, la presencia de la veterana Shannon Cochran (recordada por “The Ring”) añade una capa de inquietud familiar que mantiene a todos al borde del asiento.

¿Qué días estará la obra en San Francisco?

La obra estará disponible en San Francisco hasta el 22 de marzo con una duración de dos horas. El consejo del público es claro: no quites los ojos de la parte superior del escenario, pues allí es donde sucede la magia terrorífica.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver “Paranormal Activity”?

Precios de entradas: Los boletos van desde los $25 hasta los $105 dólares.

¿Qué dice la sinopsis oficial de “Paranormal Activity”?

James y Lou descubren que los lugares no están embrujados, sino las personas. Experimenta el horror de este estreno norteamericano que te perseguirá mucho después de que llegues a casa. ¿Puedes creer lo que ven tus ojos?

