Festival HARD Summer 2026: Cómo apartar tu entrada por solo $9.95 para ver a Kali Uchis

El HARD Summer, consolidado como el festival con más artistas latinos que se presentarán en California este año, sigue agregando estrellas de primer nivel a su ya extenso cartel de presentaciones. Personalidades de la talla de Kali Uchis y Tokischa estarán junto a una celebración sin precedentes que se realizará en el Hollywood Park, en las inmediaciones del SoFi Stadium y el YouTube Theater, en Inglewood, del 1 al 2 de agosto.

¿Cómo obtener las entradas del HARD Summer pagando $9.95 dólares?

“CALOR CERTIFICADO @ HARD SUMMER 2026 💥😮‍💨 ¡Comienza el 1 y 2 de agosto en Hollywood Park, junto al SoFi Stadium! 🔥 Las entradas de 2 días y de un día salen a la venta este viernes a las 10 a. m. PT por un depósito de $9.95 (por tiempo limitado)”, anunció la organización del festival a través de sus redes sociales. Además, se instó a los seguidores a inscribirse para obtener acceso anticipado a las 9 a. m. PT en su sitio web oficial.

Esta estrategia de venta significa que, por solo $9.95, las personas que quieran asistir al evento de música latina más vibrante de la temporada tendrán la oportunidad de apartar su entrada, ya sea para los dos días del festival o para disfrutar de una sola jornada. Este sistema de depósitos facilita el acceso a miles de fans que buscan vivir la experiencia de la alta producción sin un desembolso inicial total.

¿Por qué este festival se ha vuelto tan importante para los latinos en California?

Mirando hacia el futuro, en el próximo 2027, el HARD Summer cumplirá 20 años desde su inicio en California, una trayectoria donde ha logrado unir con éxito el EDM, pop, rap, hip-hop y una presencia cada vez más fuerte de ritmos urbanos latinos.

¿Quiénes se presentarán en el HARD Summer?

Para el sábado 1 de agosto, las celebridades confirmadas son: Kali Uchis y Tokischa, quienes compartirán escenario con la argentina Six Sex, el DJ y productor colombo-estadounidense Nick León, el DJ mexicoamericano Bolo y la talentosa DJ afrolatina CQUESTT. En la cuota internacional no latina destacan Zach Fox, Luke Alessi y Chris Lorenzo.

El domingo 2 de agosto, la energía no descenderá. La representación hispana estará liderada por el dúo venezolano de DJs de house Miguelle & Tons y el renombrado talento brasileño Vintage Culture. Entre los gigantes del EDM que actuarán este día se incluyen figuras icónicas como DJ Snake, RL Grime y Zedd (en un esperado b2b con Knock2). El cartel dominical se completa con After Midnight (Matroda y San Pacho), Alarico B2B Yanamaste y MCR-T.

