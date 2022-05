Por: Javier Arroyo | Digital Drive Compartir Facebook

Ella es la mexicana que actuó en la segunda parte de Dr. Strange.

La cinta de Marvel, Dr. Strange in the Multiverse of Madness, contó con la participación de dos mexicanas, por lo que te presentamos a una de ellas.

El Multiverso de Marvel jamás dejará de sorprendernos y menos después de que el pasado 5 de mayo se estrenó en México "Dr. Strange in the Multiverse of Madness", cinta que sin duda alguna generó una gran expectativa entre los fans, quienes a escasos días de su estreno, volvieron tendencia la escena post créditos, la cual hace referencia a otras cintas y donde aparece la mexicoamericana Xóchitl Gómez, quien interpreta a América Chávez. Sin embargo, Xóchitl no es la única mexicana que participó en la segunda entrega de Dr. Strange, también está Grecia de la Paz, una chica originaria del meritito puerto de Acapulco, Guerrero, quien fue doble de su compatriota. La actriz publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 45 mil followers algunas fotografías de ella durante la alfombra roja de la cinta de Marvel, dirigida por Sam Raimi, acompañadas de un mensaje en el demostró su emoción por formar parte de esta impresionante franquicia cinematográfica. Grecia de la Paz, la mexicana que se volvió doble Grecia de la Paz, originaria de Acapulco, contó cómo logró cristalizar su sueño de formar parte del Multiverso de Marvel y estar cerca del actor británico Benedict Cumberbathc, quien encarna el 'Hechicero supremo' y de Elizabeth Olsen (Scarlet Witch). Te puede interesar: 7 razones para no perderte Avengers: Infinity War. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de London | Travel | Fashion (@greciadelapaz) En la publicación, la mexicano reveló que en 2018 decidió mudarse a Reino Unido, para cumplir su sueño de ser actriz y así poder trabajar junto a Cumberbatch, quien es su favorito de todos los personajes del Universo Cinematográfico de Marvel. "Dos años después, yo era la doble de la segunda unidad de Xóchitl Gómez, #AmericaChavez, allí estaba, ensayando líneas con ella y ayudándola con su delineado. ¡Fue una locura! Me siento tan afortunada de haber tenido la oportunidad de trabajar en este proyecto durante varios meses de encierros y pandemia", publicó. Sobre su presencia en la alfombra roja de la cinta, Grecia de la Paz dijo que "puede que esto no signifique mucho para algunos, pero para mí que crecí en un lugar muy humilde de Acapulco, México, todo es un hito". Actualmente, la joven radica en Reino Unido, tiene 28 años y, de acuerdo con información de su cuenta de Instagram, estudia en la Universidad de Artes de Londres. También es modelo e influencer. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de London | Travel | Fashion (@greciadelapaz)