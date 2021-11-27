7 razones para no perderte Avengers: Infinity War.

A lo largo de los años, las películas de Marvel nos han impresionado más y más, siendo un éxito en taquilla. Si bien sabemos este universo empezó a través de la realización de cómics, su auge ha aumentado gracias a su incursión en el mundo del séptimo arte. Y de todas estás cintas Avengers: Infinity War, está entre las favoritas del público y aquí te damos las razones, sin spoilers, porque si no viste las anteriores, la podrás entender a la perfección.

El diseño inteligente del guion.

El guion de esta cinta nos otorga una amplia lista de personajes (24 para ser exactos), con un particular patrón: presentan a un par al que se le van sumando más personajes y, de esta manera, se van creando 4 grupos principales de acción, para llevarnos al punto del climax que es la lucha con un sólo enemigo: Thanos.

El mejor villano.

El villano de la función y el protagonista absoluto de la película, es Thanos un miembro mutante de la raza de superhumanos conocidos como los Eternals. Él desea reunir todas las Gemas del Infinito para imponer su voluntad y así “reequilibrar el universo”. De modo que sus objetivos se salen de todo cliché posible de villanos y por su determinación inquebrantable y su inteligencia, los fans de Marvel lo han consolidado como el mejor villano de todo el Universo Cinematográfico de Marvel.

Los diseños de computadora.

La excelente calidad del CGI (Computer-generated imagery, término en inglés para “imágenes generadas por computadora”) son la 3ra razón para ver esta cinta de Marvel, no por nada en películas como ‘Dr. Strange‘ fue nominada a un Oscar en la categoría de Mejores Efectos Especiales.

El mejor crossover.

La narración de esta entrega de Avengers es algo compleja pero muy enriquecedora, ya que muestra múltiples perspectivas desde el punto de vista de varios individuos. La relación de cada personaje con su respectivo contexto, hace que el hilo conductor te atrape y quieras saber la historia de cada uno (si es que no la conoces).

¡Juega con nosotros! ¿Qué Vengador serías, según tu personalidad?

Un hermano no tan malo.

Todos conocemos al Dios del engaño, Loki, aquí será ¿aliado o enemigo? En las anteriores cintas lo vemos con toda la maldad posible, pero en esta película lo podremos ver en acción a lado de su hermano Thor, o ¿será una estafa más?

Las joyas de la corona.

Algo que los directores nos dejaron muy claro, fue la importancia de las Gemas del Infinito. Para todos son las reliquias más preciadas del Universo Marvel y entre ellas la Gema del Alma que es una de las grandes incógnitas para los seguidores de la saga por el valor o sacrificios para obtenerla.

El guiño a la siguiente película.

La última razón y no menos importante. Hay una frase en toda la película que sin duda a todos los fans de esta saga nos voló todo. No diremos que personaje lo menciona para evitar spoiler pero se dice: “estamos en la última jugada”. Que en la versión original la frase exacta es: “Endgame”.

Descubre estos y más detalles este domingo en nuestro Estreno Platinum Avengers: Infinity War por Azteca 7 y dinos si pudiste ver todos estos datos.

