Mi Pobre Angelito: la película que nadie quería y otras curiosidades

Mi Pobre Angelito no iba a hacerse

Todos sabemos que ahora Mi Pobre Angelito no es una película como cualquier otra, pero en 1990 cuando la película estaba buscando financiación las grandes casas productoras no le veían mucho futuro a una comedia en donde el personaje principal era un niño, sobretodo cuando se encontraban en una época llena de acción con películas como Rocky, Rambo o Terminator. Pero cuando el director Chris Columbus y el escritor John Hughes consiguieron el sí, el presupuesto que les dieron fue de solo 10 millones de dólares, presupuesto que terminaron rebazando por 7 millones, noticia que la productora no recibió bien y a partir de eso decidieron ¡cancelar la grabación! Peeero Chris Columbus fue más inteligente que todos y consiguió el sí en otro lugar, menos mal, ¿no?, ¿te imaginas vivir en un mundo sin Mi Pobre Angelito?

El papel de Kevin estaba escrito para Macaulay Culkin

John Hughes, el creador de la idea original para Mi Pobre Angelito ya había tenido la oportunidad de trabajar con el infante Macaulay Culkin y cuando se le ocurrió la idea del guion pensó inmediatamente en el actor para ser su personaje principal. Cabe decir que James Hughes, hijo de John, declaró a una revista que su padre tuvo la idea de Mi Pobre Angelito después de haberse ido de vacaciones y pensar "¿y si uno de los niños se nos hubiera olvidado?”.

Mi Pobre Angelito rompió todos los récords

No se esperaba que Mi Pobre Angelito fuera un gran éxito en taquilla, el mismo director cruzaba los dedos para poder recuperar el presupuesto la primera semana de estreno, por lo que la sorpresa les llegó a todos los involucrados cuando el primer fin de semana de estreno Mi Pobre Angelito recaudó 17 millones de dólares, y más aún cuando al pasar el tiempo la película tuvo el récord Guiness a la comedia de acción más taquillera de la historia. Y desde su estreno permaneció en el primer puesto de taquilla por 12 semanas seguidas. Y estuvo en el top 10 de películas más taquilleras hasta un año después de su estreno.

La casa de Kevin era en realidad el gimnasio de una escuela

Hay que hacer un par de aclaraciones aquí, la casa exterior que se muestra en Mi Pobre Angelito es completamente real, de hecho puedes rentarla (si quieres saber más de eso da click aquí), peeero el interior de este hogar, que como muchos podrán recordar era enorme, se trata en realidad de un set que fue construido en el gimnasio de una escuela, ¡impresionante! pues el equipo de trabajo hizo un escenario completamente funcional en donde se podían subir y bajar las escaleras sin ningún problema.

Daniel Stern había rechazado estar en Mi Pobre Angelito

Uno de los dos ladrones más torpes de la historia del cine en realidad iba a ser interpretado por otro actor, y es que Daniel Stern cuando firmó el contrato de trabajo tenía entendido que iba a estar filmando por 8 semanas, pero la producción le aclaró que eran 10, a lo que él respondió si iba a recibir un aumento monetario, sin embargo todo esto sucedió cuando Chris Columbus había recibido un presupuesto muy limitado, por lo que le dijeron que no, y Stern decidió renunciar al papel.

¿La película que mira Kevin no es real?

"Feliz Navidad, inmundo animal”, todos recordamos esa icónica frase de Mi Pobre Angelito, la cual repite Kevin después de haberla escuchado en la película Angels of Filthy Souls, y si tú como yo pensabas que era una película completamente real que se había estrenado mucho tiempo antes de Mi Pobre Angelito pues es hora de saber la verdad: esa película nunca existió, fue algo que la misma producción de Mi Pobre Angelito grabó para la película.

Mi Pobre Angelito se escribió en solo unos días

John Hughes fue un creador de cine bastante prolífico en la década de los 80 y 90, y no solo se dedicó a escribir pues también tuvo la oportunidad de dirigir una gran parte de todo lo que ponía en papel, por lo que hacer el borrador del guion de Mi Pobre Angelito le tomó solamente 10 días, según las declaraciones de su hijo James Hughes. Después de eso John Hughes se dio cuenta que no tendría tiempo de dirigir el filme por lo que le mandó su idea a Chris Columbus, con quien rebotó varias ideas hasta tener el guion final.

Acción, acción y dobles de acción

Actualmente se sabe que las caídas o las escenas de acción se realizan bajo una supervisión muy meticulosa y que los dobles de acción corren demasiados riesgos, y si bien Mi Pobre Angelito no es tal cual una película de acción, hay que admitir que las escenas en donde los ladrones Marv y Harry sí se llevan unos buenos golpes durante toda la película, incluso el mismo Kevin, por lo que cada uno de estos personajes tuvo a su actor principal y a su doble de acción, quienes tuvieron que filmar varias veces las caídas y los golpes que fueron ¡totalmente reales! De hecho en el 2012 un médico se dedicó a hacer un estudio en donde analizó los accidentes de Marv y Harry, en el cual llegó a la conclusión que ambos, en la vida real, eventualmente hubieran muerto por los daños.

El hermano real de Macaulay aparece en Mi Pobre Angelito

Si bien el actor que sobresalió durante mucho tiempo fue Macaulay Culkin, su hermano también pudo participar en Mi Pobre Angelito ¡haciendo de su hermano!, Kieran Culkin, dos años menor que Macaulay, no ascendió muy rápido a la fama como lo hizo su hermano, pero actualmente es muy reconocido por su papel como Roman Roy en una aclamada serie de plataforma.

Lo que ves no siempre es lo que parece

¿Recuerdas la escena donde la madre de Kevin se da cuenta de que olvidó a su hijo en casa? Pues el avión en donde se grabó esa parte de la película en realidad no era un avión, sino un set construido por la producción de Mi Pobre Angelito. Y creo que todos alguna vez pensamos que seguramente durante la grabación de la película todos estaban sufriendo de muchísimo frío por la nieve, pues... la nieve no era real, se trataba de simple plástico y deshechos de cáscaras de papa.