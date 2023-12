Michael Jackson hizo casting para El joven manos de tijera

¿Michael Jackson iba a ser El joven manos de tijera?

Antes de llegar al protagónico de Johnny Deep como Eduardo Manostijeras, Tom Cruise, Michael Jackson y Jim Carrey hicieron el casting para el papel de El joven manos de tijera, sin embargo Tim Burton se reunió con Tom Cruise ante la insistencia de Fox, pero el resultado no fue favorable, ya que por falta de virilidad del personaje Tom Cruise no estaba muy cómodo con el papel. Mientras que Michael Jackson, William Hurt y Robert Downey Jr. también intentaron conseguir el papel, Michael fue ignorado completamente y los otros dos no lograron pasar la prueba del casting.

Otro gran actor que fue considerado para interpretar a Eduardo fue Tom Hanks, pero rechazó el papel para participar en la película The Bonfire of the Vanities, a lado de Bruce Willis, por otro lado los ojos estaban puestos sobre Jim Carrey, pero carecía de experiencia gramatical que era necesaria para el papel.

El joven manos de tijera un plan B para Johnny Deep

Mientras que actores de alto calibre en la industria del cine se peleaban por el papel principal, Johnny Deep siempre tuvo a Eduardo Manostijeras como un plan de emergencia, ya que tenía apenas 27 años, estaba empezando su carrera en el cine y sus expectativas respecto a su carrera eran muy bajas, en una entrevista publicada semanas después del estreno mencionó que su vida como actor era bastante incierta.

“Tal vez estaré presente por 20 o 30 años, o por 20 o 30 minutos”. ¿Quién sabe?.

¿Te gusta Tim Burton? Estos datos te pueden interesar: Cinco películas que marcaron la carrera de Tim Burton, el famoso cineasta que está cumpliendo 62 años.

Deep, le dijo al New York Times que había conservado el vestuario por si acaso, “Todavía tengo el traje de cuero y las manos. Al menos tengo algo en que apoyarme. Si las cosas no funcionan, en un par de años tal vez pueda hacer fiestas de cumpleaños en MacDonald’s –como Edward. Ya sabes, a 200 dólares la fiesta.”

Sin embargo Tim Burton siempre quiso que Johnny Deep interpretara a este entrañable personaje y Deep aceptó el papel, siempre y cuando se le diera la libertad de improvisar algunas líneas. Varios años después el director reconoció que esta era su película favorita y que Eduardo Manostijeras se convirtió en uno de los íconos cinematográficos más sobresalientes del cine actual, gracias a su imaginación y sentido del humor.

TE RECOMENDAMOS: FOTOS | Batman de Tim Burton: así iniciaron las películas de superhéroes