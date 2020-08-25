Cinco películas que marcaron la carrera de Tim Burton, el famoso cineasta que está cumpliendo 62 años.

Tim Burton es uno de los cineastas más reconocidos a nivel mundial, gracias su fenomenal trabajo en películas que se han convertido en verdaderos clásico del cine.

Nacido el 25 de agosto de 1958 en Burbank, California, Estados Unidos, Tim Burton se ha ganado un lugar privilegiado de la mano de los fantásticos personajes que surgieron de su poderosa imaginación.

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A temprana edad, Tim Burton demostró que su camino sería en las artes, ya que desde los 18 años recibió una beca para ingresar al Instituto de Artes de California, centro que fue el alma máter de diversas eminencias de la animación, fundado por Walt Disney.

En esta etapa, el estadounidense realizó su primer corto de animación de 2 minutos, mismo que le dio la oportunidad de poder entrar a trabajar en los estudios Disney, tras su salida del legendario CalArts.

Aunque en un inicio sus diseños originales no fueron muy comprendidos, posteriormente comenzó a ganarse su propio espacio, pues hubo quienes creyeron en su talento, logrando convertirse en uno de los cineastas más famosos del mundo animado y de fantasía.

Ahora que Tim Burton está cumpliendo 62 años de vida, lo festejamos recordando cinco de sus más famosas películas.



Beetlejuice, 1988

Se trata de una comedia negra de fantasía, con la que Tim Burton sorprendió al mostrar un original concepto centrado en la vida de un grosero fantasma exorcista de vivos, el cual a su vez resultaba encantador. Los personajes centrales corrieron a cargo de Michael Keaton y Winona Ryder.





Batman, 1989

Fue la primera adaptación al cine de este superhéroe. Se trató de todo un reto para Tim Burton, ya que debía superar el éxito de la popular serie de los años sesenta.

En esta cinta, Burton volvió a elegir a Michael Keaton como su protagonista y cumplió con la encomienda.



El joven manos de tijera, 1990

Es una película que logró una perfecta mezcla de géneros, como la fantasía oscura con elementos románticos que lograron una historia inolvidable.

La historia central de la cinta es la vida de un joven creado artificialmente llamado Edward, quien tiene tijeras en vez de manos y se enfrenta a diversas complicaciones por su condición. Fue protagonizada por Johnny Depp, el socio preferido de Burton.





El cadáver de la novia, 2005

Estrenada en septiembre del 2005, esta cinta de género fantástico logró recrear una historia maravillosa con todos los elementos que Tim Burton había explorado en sus trabajos previos, destacando su compleja interacción entre la luz y la oscuridad.

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Alicia en el país de las maravillas. 2010

Es una de las más recientes y famosas cintas de Tim Burton. Estuvo inspirada en los libros ‘Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas’ y ‘A través del espejo y lo que Alicia encontró allí’, de Lewis Carroll.

Cuenta con las actuaciones de Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway y Crispin Glover.