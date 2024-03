Los momentos más polémicos en la historia de los premios Oscar

Los premios Oscar son los otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, un galardón que todo aquel que participa en la industria del cine sueña con lograr tener uno. Cada año, la gala tiene momento inolvidables que quedan marcados en la historia.

Gracias a que son en vivo, los organizadores no pueden evitar que sucedan cosas inexplicables y que nadie espera. Aquí te platicamos varias situaciones que han ocurrido durante esta prestigiosa gala y que han generado bastante controversia a lo largo de la historia en los premios Oscar.

Un hombre desnudo en los Oscar

Corría el año de 1974, el actor inglés David Niven estaba a punto de anunciar a Elizabeth Taylor, la encargada de presentar el premio a la Mejor Película, cuando todo el recinto comenzó a reír a carcajadas. David no lograba entender lo que estaba pasando, hasta que volteó y vio a un hombre desnudo.

Su nombre: Robert Opel, un hombre de 33 años que curiosamente no fue detenido tras realizar ese acto, pues fue invitado a una rueda de prensa al término de la entrega de los premios, donde declaró que “La gente no debería de avergonzarse de estar desnuda en público”.

A partir de ese momento, los organizadores de la gala se encargan de retransmitir el “en vivo” con unos segundos de retraso, todo con la finalidad de que no suceda una sorpresa como esta (aunque no les ha servido de mucho).

Marlon Brando rechaza su premio Oscar

La entrega 45 de los premios Oscar se recuerda mucho como la noche de El Padrino, al igual que por el hecho que marcaría historia inmensamente. Marlon Brando fue el ganador de la estatuilla por Mejor Actor; pero este, además de no asistir a la premiación, rechazó el premio.

En su lugar, envió al escenario a un activista nativo americano, Sacheen Littlefeather, quien habló en su nombre y fue el encargado de rechazar el premio. Además declaró:

Lamenta mucho no poder aceptar este premio tan generoso. Y el motivo es el trato que la industria cinematográfica da hoy a los indios americanos.

Sentada al fondo por ser afroamericana

Tal vez te suene increíble lo que vas a leer, pero debes tomar en cuenta que a lo largo de la historia se ha buscado combatir la discriminación y la segregación racial. Corría el año de 1940 y Hattie McDaniel fue la primera persona afroamericana en ganar un Oscar, su triunfo fue como Mejor Actriz de Reparto.

En esos años, desgraciadamente la segregación racial que existía en Estados Unidos, hizo que Hattie tuviera que festejar su triunfo desde el fondo de la sala, pues así lo estipulaba la ley. Fue hasta 20 años después cuando esto sería modificado, ¿podrías creer en la actualidad que a una actriz le hicieran eso?

Que siempre no era la ganadora

¡Un momento realmente de no creerse! Que, si no existieran pruebas físicas de los videos grabados en la ceremonia, seguramente más de uno no creería. Pues Faye Dunaway y Warren Beatty hicieron un tremendo oso en la entrega de los premios en 2017.

Según La Academia, se les dio un “sobre equivocado”, donde contenía el nombre de Mejor Película y la ganadora decía La La Land. Los actores dijeron textual lo que estaba escrito en el sobre, emocionaron al elenco de esta película musical, para después reivindicarse y declarar que la verdadera ganadora era Moonlight.

Las caras de asombro entre los asistentes tras ver este error garrafal, quedarán postradas en la eternidad y en la historia de este galardón. Y es que nadie imaginaría que un evento de esta magnitud podría tener una equivocación como esta. Aunque La Academia trató de justificarse, muchos tienen preguntas respecto a esto.

La famosa bofetada a Chris Rock

Además de tener poco menos de 2 años que se vivió ese momento icónico, trascendental y único en la historia de los premios Oscar, la inesperada reacción de Will Smith dejó desconcertados a muchísimos televidentes y asistentes a esta gran gala, ¿lo recuerdas?

Corría el año 2022, para ser más exactos, el 27 de marzo del año mencionado. Chris Rock se encontraba en el escenario a punto de informar sobre la entrega de un premio; su carrera de comediante y actor se ha destacado por contar chistes pesados que a más de uno pueden no caerle bien.

Esa noche, Chris Rock hizo un pequeño chiste sobre la “cabeza rapada” de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, una mujer que se dice tiene tiempo luchando contra la caída del cabello. Esta broma no le cayó nada bien a Will, quien ni siquiera dejó terminar a Chris y le pegó una tremenda bofetada.

Muchos pensaron que era parte del show, otros detectaron la genuinidad del momento y dejó atónitos a más de uno. Este brutal incidente hizo que los organizadores tomaran cartas al respecto expulsándolo de la gran ceremonia durante diez años. Además, Will renunció a formar parte de la Academia.

Lo cierto es que, además de increíbles películas que son nominadas en muchos rubros, los Oscar son unos premios que nos sorprenden año con año, así como los actores y actrices que los presentan. ¿Qué será que nos depare para esta entre de los premios Oscar 2024?

¡Recuerda que tienes una cita este domingo 10 de marzo! La 96.ª edición de los Premios Oscar, a las 4:00 p.m. por Azteca 7. ¡Te esperamos!