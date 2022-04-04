Toy Story: Esto pasó con el Pollo Al tras no quedarse con Woody.

La saga Toy Story es una de las más exitosas en el mundo del cine, pues retrata cómo los juguetes tienen vida cuando los humanos no están presentes.

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Las historias de Woody, Buzz Lightyear y sus amigos se convirtieron en las favoritas para millones de personas en el mundo, pues además de ser emocionantes muestran los valores que deben existir en una sociedad, entre ellos, la confianza, la lealtad y el amor.

Sin embargo, también el peligro es constante, ya que también hay villanos que se disfrazan de obstáculos para los protagonistas, entre ellos, el inolvidable Pollo Al que le hace la vida de cuadritos a Woody.

¿Por qué el Pollo Al es villano en Toy Story?

En su objetivo por vender una gran colección a Japón, Al se da cita en la venta de garaje de la mamá de Andy. Tras intentar salvar a su amigo Wheezy, Woody queda a la merced del vendedor quien lo reconoce inmediatamente y se lo lleva a pesar del intento de la madre del dueño del vaquero por mantenerlo a salvo.

¿Qué pasó con el Pollo Al tras fracasar en su intento por vender a Woody?

La mayoría de ustedes se saben la trama de Toy Story 2, así que nos iremos al final, sí, donde Woody y sus amigos se salvan de ir a Japón y hacen fracasar el siniestro plan de Albert McWhiggin, nombre real del villano.

Bueno, recordemos que Hamm y Rex ven en la televisión que Al aparece llorando vestido con su botarga de pollo, así es, el villano de la película termina regresando a su trabajo, al cual le cuesta trabajo llegar porque asegura le queda lejos (queda en frente de su casa), para seguir diciendo las ofertas de la tienda que por cierto se queda sin muchos juguetes por el escape de otro Buzz Lightyear, Zurg El emperador y otros más que aprovecharon que en una ocasión la tienda se quedó abierta.

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