Red: ¿Con qué película está conectada en el universo Pixar?

Si hablamos de películas exitosas de animación, la referencia inmediata son las creadas por los estudios Disney-Pixar.

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Y es que títulos como Toy Story, Los Increíbles y Monsters Inc. demuestran que Disney-Pixar es, además de una gran alianza, un universo que ofrece historias que se quedan en el corazón de chicos y grandes.

La última apuesta del gigante de la animación es Turning Red, una película que trata de cómo una niña de 13 años se transforma en un gigante panda rojo.

¿En dónde se encuentra la película Red en el Universo Pixar?

Inmediatamente, los fans de la cinta se preguntaron sobre qué lugar ocupa la cinta en el universo Pixar, pues éste conecta todas las películas en una línea de tiempo que se sigue nutriendo con el paso de los años y los estrenos del estudio de animación.

Por ello, Lindsey Collins, productora de la cinta, respondió a la inquietante duda de los seguidores asegurando que la cinta se sitúa en 2002 y tiene mucha conexión con Toy Story, la película que para muchos es la que inició todo este maravilloso universo.

"Sí, nos lo estuvimos preguntando, estábamos como ‘bueno, creo que un amigo de Mei podría llevar una camiseta de Buzz Lightyear, una camiseta de Toy Story’, porque Lightyear (película) va a estrenarse. Así que pensamos si queremos estar en la Teoría... Se supone que Lightyear es la película que Andy vio, que hizo que Andy quisiese el juguete, así que... Sí, pensamos en ello. Le estuvimos dando vueltas. Pero esta se sitúa en 2002, así que...", subrayó.

"Me encanta el género del realismo mágico, que haya un elemento mágico en la historia y que después todo se base en la realidad. Y en cómo todo el mundo lidia con este elemento mágico. Era tan gracioso en mi mente la imagen de este panda rojo tan grande, gordo y peludo intentando caminar por los pasillos de la escuela con todo el mundo mirándola... Es muy gracioso y triste a la vez", dijo Shi. Parece ser que no tiene mucho que ver... ¿O sí?", añadió sobre la creación de Red.

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