¿Dolor de estómago constante? El síntoma de cáncer de James Van Der Beek previo a su muerte
El actor, James Van Der Beek, falleció este 11 de febrero a los 48 años tras ignorar un dolor de estómago que atribuyó al café y era un síntoma de cáncer
La muerte del actor James Van Der Beek a los 48 años ha conmocionado al mundo, revelando una dura lección de salud. El protagonista de Dawson’s Creek gozaba de un físico envidiable, pero desestimó los síntomas cáncer creyendo que su dolor de estómago y cambios de rutinas al ir al baño eran causados por su consumo de café, retrasando un diagnóstico que pudo ser vital.
Según la Sociedad Americana del Cáncer, la tasa de supervivencia es del 91% si se detecta en etapa temprana.