Oliver Sykes anuncia pausa para Bring Me The Horizon tras gira de Post Human: NeX GEn

Oliver Sykes, vocalista y líder de la exitosa banda británica Bring Me The Horizon, ha compartido recientemente en una entrevista con un importante medio que la banda se tomará un merecido descanso al finalizar su gira Post Human: NeX GEn. Según Sykes, este descanso es esencial para recargar energías, ya que desde la pandemia, la banda no ha tenido tiempo para descansar a pesar de la interrupción de las giras. Aunque suspendieron sus presentaciones en vivo, continuaron trabajando en diversos proyectos musicales.

Sykes explicó que, aunque el parón no será prolongado, es crucial para la banda. La última vez que se tomaron un respiro significativo fue durante la cuarentena por COVID-19, pero incluso en ese tiempo, siguieron trabajando en el desarrollo de su música. “Necesitamos tiempo para cargar pilas y tener este tiempo fuera que no hemos podido darnos”, declaró el cantante.

Este descanso será especialmente importante, considerando que Post Human: NeX GEn no es solo un álbum, sino un concepto integral, una mitología que rodea cada canción y la trayectoria de la banda. La magnitud del proyecto requiere de una pausa para que los miembros de la banda puedan renovarse y seguir creando a su máximo potencial.

Bring Me The Horizon Regresa a México

Los fanáticos mexicanos tendrán la oportunidad de ver a Bring Me The Horizon en su país después de varios años de espera. El 14 de diciembre, la banda se presentará en la explanada del Estadio Azteca, un evento que ha generado gran expectación debido a la impresionante recepción de la gira NeX GEn en diversos países. La noche contará con la participación de otras bandas destacadas como Spiritbox, The Plot in You, Polaris y Thrown, lo que promete ser una velada llena de energía y metal de calidad.

Este concierto en la Ciudad de México será una de las últimas presentaciones de la banda antes de su pausa, por lo que se espera que sea un espectáculo inolvidable para los fans. La espera ha sido larga, pero ahora es el momento de disfrutar de la banda en su máxima expresión.

El probable setlist en el Estadio Azteca

El 14 de diciembre, el Estadio Azteca será testigo de una noche épica llena de los éxitos más grandes de la banda. Aunque el setlist oficial puede variar, se rumorea que las siguientes canciones serán parte del show:

1. DarkSide

2. MANTRA

3. Happy Song

4. Teardrops

5. AmEN!

6. Kool-Aid

7. Shadow Moses

8. [ost] (spi)ritual

9. n/A

10. Sleepwalking

11. Itch for the Cure (When Will We Be Free?) / Kingslayer

12. Parasite Eve

13. Antivist

14. Follow You

15. LosT

16. Can You Feel My Heart

17. Doomed

18. Drown

19. Throne

Con estos temas, Bring Me The Horizon promete ofrecer un espectáculo lleno de emoción y energía para todos los asistentes. Será, sin duda, una oportunidad única para disfrutar de la banda antes de que tomen su merecido descanso.