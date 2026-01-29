Caifanes anuncia concierto en el Auditorio Nacional para este 2026: Hora EXACTA de la preventa, venta y posibles costos

Este miércoles se dio a conocer que Caifanes tendrá un concierto muy especial en la Ciudad de México este mismo 2026, noticia que ha emocionado a todos los fans del rock mexicano y sobre todo a los seguidores de la agrupación que ciertamente es una de las más queridas.

La banda liderada por Saúl Hernández se estará presentando en el Auditorio Nacional este 30 de mayo, haciéndolo uno de los conciertos más importantes del año, aunque este recinto tiene un aforo mucho menor a los estadios que Caifanes está acostumbrado a llenar (caben 9564 butacas), es importante que sigas toda información que tenemos para ti.

¿Cuándo es la preventa para Caifanes en el Auditorio Nacional?

Como si el aviso de concierto no fuera suficiente sorpresa, también nos tomó en curva saber que la preventa bancaria será este jueves 29 de enero en punto de las 11:00 am a través del sistema de TicketMaster.

Por otro lado, y con la esperanza de que aún hayan boletos en algunas zonas, se confirmó que la venta general será este viernes 30 de enero a la misma hora, por lo que tendrás que darte prisa para no quedarte fuera.

¡Caifanes al Auditorio Nacional! 💥#PreventaBanamex: 29 de enero.

Venta general a partir del 30 de enero. pic.twitter.com/rpDn1WclEt — Ocesa Total (@ocesa_total) January 28, 2026

¿Qué precio tienen los boletos para Caifanes?

De momento no se han hecho oficiales los precios que tendrán las entradas aunque se espera que mantengan precios cercanos al recinto, mismos que podrían rondar entre los $900 y los $3,000.

Fue el año pasado que Caifanes ofreció una serie de conciertos en este mismo recinto, por lo que se espera una experiencia de la misma magnitud.

¿Es Caifanes la banda de rock más grande de México?

A lo largo de los años este punto se ha debatido con bastante frecuencia, pues Caifanes no solo es una de las agrupaciones con casi 40 años de trayectoria, sino que son responsables de gran parte de la evolución de la música en México.

Habiendo lanzado discos como ‘Caifanes’, ‘El Silencio’ o ‘El Nervio del Volcán’, se han ganado un lugar dentro de los músicos más respetados de nuestro país y América.