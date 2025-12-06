Caifanes en el Palacio de los Deportes HOY: Setlist, horarios y las mejores rutas para el concierto

Este viernes 05 de diciembre será el primer concierto de los cinco que dará la banda que para muchos redefinió el sonido a través de sus canciones y se posicionó como la mejor banda de México: Caifanes.

Y es que este 05, 06 y 07 de diciembre la banda liderada por Saúl Hernández estará presentándose en el Palacio de los Deportes, siendo uno de los eventos más esperados por los fans del rock mexicano, por lo que te contaremos todo lo que debes de saber sobre estos conciertos.

¿Cuál es el setlist de Caifanes en el Palacio de los Deportes?

Si bien, prácticamente esta banda está plagada de hits que están dentro de la cultura mexicana, para esta gira cantarán el siguiente repertorio:



Aquí no es así

Debajo de tu piel

Para que No digas que No Pienso en ti

Miedo

Miércoles de Ceniza

Viaje Astral

La Llorona

Sombras en Tiempos Perdidos

Los Dioses Ocultos

Y Caíste

Metamorféame

Cuéntame tu Vida

Mátenme Porque Me Muero

Viento

No Dejes Que…

Nos Vamos Juntos

Afuera

Hasta morir

Pachuco

Te lo Pido Por Favor

La Célula que Explota

La Negra Tomasa

¿Cuáles son los horarios de los conciertos de Caifanes?

Este viernes y sábado las puertas del Palacio de los Deportes abrirán a las 6:30 PM en lo que se espera que la banda salga a las 8:00 pm.

Para el concierto del día domingo, los accesos serán a las 5:00 pm, por lo que es importante tomar esto en cuenta, donde igual se espera que la banda toque en punto de las 7:00 pm.

¿Cómo llegar al concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes en transporte público y en carro privado?

El Palacio de los Deportes se encuentra sobre Río Churubusco Viaducto Río de la Piedad, un par de las vialidades de la ciudad consideradas como caóticas, por ello que te compartiremos las mejores rutas antenas para que llegues sin contratiempos.



Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.



