Caifanes llega al Palacio de los Deportes tras soldout en el Auditorio Nacional: Preventa, venta y precios de este imperdible concierto 360°

Recientemente se confirmó que Caifanes tendrá un concierto en el Palacio de los Deportes tras haber conseguido un soldout en sus dos fechas en el Auditorio Nacional, tal como en 2025, demostrando una vez más que a pesar de los años, siguen siendo una de las bandas más vigentes del rock mexicano.

La banda liderada por Saúl Hernández se estará presentando en el Palacio de los Deportes en un épico concierto en 360° este 16 de mayo, haciéndolo uno de los conciertos más esperados de la banda, pues será como una antesala para las dos presentaciones en el Auditorio Nacional y estarán en un formato que poco a poco va ganando mayor terreno en México que le ofrece una experiencia distinta a los asistentes.

¿Cuándo es la preventa para Caifanes en el Palacio de los Deportes?

La preventa bancaria para esta única fecha de Caifanes en el Palacio de los Deportes es este viernes 13 de febrero en punto de las 11:00 am, por lo que tras haber agotado con facilidad dos fechas en el Auditorio Nacional es muy probable que lleguen a un soldout más en cuestión de horas.

Se ha confirmado que la venta de boletos de este imperdible concierto 360° será el día de los enamorados... Pues este sábado 14 de febrero dará inicio la venta general a las 11:00 am.

¿Qué precio tienen los boletos para Caifanes?

De momento no se han hecho oficiales los precios que tendrán las entradas aunque se espera que mantengan precios cercanos al recinto, mismos que podrían rondar entre los $900 y los $3,000.

¡Caifanes regresa al Palacio de los Deportes! 💥#PreventaBanamex: 13 de febrero.

¿Es Caifanes la mejor banda de México?

Cerca de celebrar 40 años de trayectoria, hablar del impacto que esta banda ha tenido en el rock mexicano y latinoamericano es entrar en un gran tema de debate, pues ciertamente han estado "un paso antes" en cuanto al resto de las bandas que han perdurado tanto como ellos, siendo un parteaguas en el sonido que acompañaría a generaciones futuras, siendo pioneros en un estilo musical y visual.

Habiendo lanzado discos como ‘Caifanes’, ‘El Silencio’ o ‘El Nervio del Volcán’, se han ganado un lugar dentro de los músicos más respetados de nuestro país y América.

