No te lo puedes perder: así puedes asistir al concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí del Estado de México

En el margen de su 40 aniversario, Caifanes tendrá un concierto único en el Centro Ceremonial Otomí , donde la magia del lugar se fusionará con las melodías de la agrupación mexicana. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril del 2026 a las 19.00 horas, aunque la venta de boletos comenzará antes.

Así que tomando en cuenta el furor que causó esta noticia, los fanáticos que quieran asistir deberán estar al pendiente para no quedarse fuera. Esto ya que se espera una alta demanda y los lugares podrían agotarse rápidamente.

Boletos para Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí: cuánto cuestan y cómo comprarlos

De acuerdo con la información emitida por los canales oficiales de la banda, los accesos para Caifanes en el Edomex estarán disponibles a partir del 5 de febrero del 2026. La plataforma de venta en línea para conseguirlos será mediante eTicket y no habrá venta en puntos físicos.

Los boletos para Caifanes en el Edomex estarán a la venta desde el jueves 5 de febrero|Instagram. @caifanesmx

Los precios todavía no son revelados al público, sino que esta información será confirmada poco antes de que empiecen las transacciones. Sin embargo, considerando los costos para sus shows más recientes en el Palacio de los Deportes y el Auditorio Nacional, los boletos para Caifanes en el Centro Cultural Otomí podrían ir desde los 500 pesos mexicanos hasta los 3 mil pesos mexicanos.

¿Cómo llegar al Centro Ceremonial Otomí para el concierto de Caifanes?

Este recinto está ubicado en el kilómetro 12 de la carretera Centro Ceremonial Otomí, perteneciente al municipio de Temoaya, Estado de México. Como referencia, se localiza a unos 40 kilómetros desde el norte de Toluca, según las indicaciones de Google Maps.

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) señala que la forma más fácil de llegar es utilizando la vía principal, siguiendo todas las señales que hay en el camino para localizar la entrada. Desde la Ciudad de México, hay una ruta que sale desde Observatorio, llega a Temoaya y de ahí sale otro camión rumbo al Centro Cultural Otomí, donde Caifanes tendrá un concierto en 2026 .