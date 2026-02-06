The Cardigans, Kansas, Jesse Baez y más: Estos son los MEJORES conciertos del fin de semana del 06, 07 y 08 de febrero en CDMX
Estos son los conciertos que habrá en la Ciudad de México este fin de semana que NO te puedes perder.
Este fin de semana continuarán los conciertos en la Ciudad de México , donde se esperan unos de los eventos más esperados del año, donde además de eventos pequeños, viviremos otros de talla mundial, reflejando la gran diversidad cultural de la capital.
Rock, electrónica, pop… La CDMX cada semana es el anfitrión de todo tipo de eventos musicales, donde además de tener los shows más buscados, también tiene grandes sorpresas para todo tipo de gustos, mismos que sabemos que podrían gustarte.
¿Qué conciertos habrá en CDMX este fin de semana?
- Una de las bandas más icónicas de la década de los 90’s, The Cardigans llegará éxitos que marcaron a una generación al Pepsi Center este viernes 06 de febrero en una noche llena de mucha nostalgia.
- KOKÔ CECÊ y Katie Stelmanis ofrecerán una noche única en el Foro Indie Rocks! este viernes, donde podremos escuchar canciones que han marcado época dentro del rock indie moderno.
- Uno de los artistas del género urbano más revolucionarios de la última década, Jesse Baez dará un show único en el Teatro Metropólitan este viernes, donde sonarán las mejores pistas que han adornado su carrera.
- Si de éxitos imborrables se trata, Wendy Sulca llegará directamente desde Perú al Foro La Paz para presentar las canciones que han sonado desde hace años y sus más recientes éxitos.
- Una de las agrupaciones más enigmáticas del siglo pasado, Kansas estará llegando al Velódromo Olímpico este próximo sábado 07 de febrero en lo que será una fecha histórica para sus fans de México.
- Con todo su ritmo latino y buena onda, Los Rumberos se presentarán en el Teatro Metropólitan este próximo sábado 07 de febrero en una noche llena de diversión y baile.
- Su Majestad Imperial, Silverio estará ofreciendo una de sus épicas presentaciones en El Pasagüero, donde podremos ser testigos de sus intensas presentaciones que han caracterizado su carrera.