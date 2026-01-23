Rock, surf, rap... Estos son los MEJORES conciertos en CDMX este fin de semana del 23, 24 y 25 de enero

Si la Ciudad de México alguna vez descansó, nosotros no nos dimos cuenta pues la capital siempre está celebrando todo tipo de eventos musicales y culturales, por ello dándole el lugar como una de las urbes más atractivas para la la recreación y los conciertos .

Si hay un tipo de evento que no perdona son los conciertos, pues semana a semana la CDMX es testigo de grandes shows de artistas locales, nacionales e incluso internacionales, quienes tienen nuestra ciudad como una de las favoritas para presentarse, por ello te compartimos nuestra agenda del fin de semana.

¿Qué conciertos habrá en CDMX este fin de semana?