Rock, surf, rap... Estos son los MEJORES conciertos en CDMX este fin de semana del 23, 24 y 25 de enero
La Ciudad de México recibirá grandes conciertos este fin de semana del 22, 23 y 24 de enero donde habrá una gran variedad de géneros.
Si la Ciudad de México alguna vez descansó, nosotros no nos dimos cuenta pues la capital siempre está celebrando todo tipo de eventos musicales y culturales, por ello dándole el lugar como una de las urbes más atractivas para la la recreación y los conciertos .
Si hay un tipo de evento que no perdona son los conciertos, pues semana a semana la CDMX es testigo de grandes shows de artistas locales, nacionales e incluso internacionales, quienes tienen nuestra ciudad como una de las favoritas para presentarse, por ello te compartimos nuestra agenda del fin de semana.
¿Qué conciertos habrá en CDMX este fin de semana?
- Directamente desde Suecia, Dark Tranquillity llegará este sábado al mítico Circo Volador, donde la banda con más de tres décadas de trayectoria harán sonar sus mejores temas, mismos que la han convertido en una de las bandas de death metal de culto más respetadas.
- El 24 de enero, José Madero estará cerrando su gira ‘Érase Una Bestia’ en el Estadio GNP en un concierto imperdible, donde sus grandes éxitos de solista tanto como en su etapa en la banda PXNDX harán de la noche del sábado un momento inolvidable la cuál no te querrás perder.
- El sábado 24 de enero el rapero C-Kan tirará sus mejores barras en lo que será un concierto épico en el Pepsi Center, mismo que tendrá a su público con las manos al aire, donde podremos ser testigo del show de uno de los exponentes del género en México en una noche llena de hits.
- El artista español Depedro ofrecerá un par de fechas íntimas en el Foro del Tejedor este sábado y domingo, donde además de entregarse a su público mexicano, cantará sus mejores canciones, mismas que lo han acompañado a través de los años.
- Si lo tuyo es el surf y los guitarrazos, no dudes en darte una vuelta este sábado al Multiforo Alicia pues el Sr. Bikini, Yucatán a GoGo, Los Elásticos y Los Frankys darán un concierto imperdible lleno de buena onda y muchos riffs históricos dentro de este género musical en México.
- Un evento distinto pero igual de llamativo es el Cybergoth Fest el cuál se realizará el sábado en el venue conocido como Gato Calavera donde estarán NOLONGERHUMAN, MORDACIOUS, INFECTED SOUND SYSTEM, SHINIGAMI, ZTTK y más DJ’s en una noche única.