Shakira, Oasis, Joy Division, Sade, Iron Maiden y más; estos son los artistas nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

Este miércoles se reveló la lista de los artistas finalistas para formar parte del Salón de la Fama del Rock & Roll en su edición 2026 y han habido grandes sorpresas por la variedad de nombres que figuran, donde se ha dejado ver una gran figura latina como lo es Shakira, quien esta semana estará presentándose en el Estadio GNP y en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo esta segunda presentación completamente gratis.

La lista final de los candidatos cuenta con 17 nombres que han dejado un gran aporte al mundo del rock y a la música en general, por lo que está ha llamado la atención de todo el mundo, sobre todo por lo ligeramente extenso que está siendo este listado y por lo diverso, contando con una gran cantidad de personalidades con un gran paso por la música.

¿Quiénes son los nominados al Salón de la Fama del Rock este 2026?

Este mundialmente conocido museo compartió su listado final con los candidatos donde figuran estos artistas:



The Black Crowes

Jeff Buckley

Mariah Carey

Phil Colins

Joy Divison / New Order

Melissa Etheridge

Lauryn Hills

Billy Idol

INXS

Iron Maiden

New Jack Swing

New Edition

Osasis

P!NK

Sade

Shakira

Luther Vandross

Wu-Tang Clan

¿Cómo son considerados los artistas para formar parte del Salón de la Fama del Rock?

Para que un artista sea considerado dentro de esta lista selecta, deben haber pasado al menos 25 años desde que se haya publicado su primer disco, posteriormente la evaluación pasará por varios expertos que determinarán su impacto e influencia en la cultura.

Este proceso está conformado por cerca de mil expertos que ratifican el peso del trabajo de este artista, que con el paso de los años ha sido más abierto hacia otros géneros y vertientes culturales.

¿Cuándo se sabrá los artistas seleccionados del Salón de la Fama del Rock 2026?

La “clase seleccionada” de 2026 se decidirá a través de votos emitidos por un panel internacional conformado por más de 1200 artistas, historiadores y personas dedicadas a la industria de la música, para que finalmente la ceremonia se lleve a cabo en otoño de este año.

