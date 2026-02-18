Shakira en el Zócalo de la CDMX: Esto es lo que se sabe sobre el posible concierto GRATIS de la colombiana

A un par de semanas de la presentación número 13 de la cantante colombiana Shakira en el Estadio GNP de la Ciudad de México ha comenzado a surgir rumores sobre un posible concierto totalmente gratuito que ha puesto más que feliz a millones de fans.

Considerada como la gira latina más exitosa de todos los tiempos, ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ ha sido un acto que ha llegado a gran parte del mundo y la CDMX ha sido una de sus ciudades favoritas para acotar, donde en cada noche Shakira ha conquistado a su público mexicano.

¿Cuándo sería el concierto gratuito de Shakira en CDMX?

De acuerdo con los rumores, todo apunta a que Shakira estaría presentándose de manera gratuita el próximo domingo 01 de marzo en el Zócalo capitalino, cerrando con broche de oro su paso por México, un país que en cada noche la acompañó y cantó todas sus canciones.

Aunque esto es un rumor y no hay nada confirmado por la artista o su equipo de trabajo, muchos fans lo creen como una posibilidad el ver este concierto, por lo que tendríamos que esperar hasta el viernes 27 de febrero una vez que la colombiana haya realizado su última (ahora sí última) presentación en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

¿Es Shakira una de las artistas más influyentes del mundo?

Con tres décadas de trayectoria, ha sido uno de los pilares de la música pop latina, quien incluso ha marcado el camino a futuras generaciones de artistas para llegar a listas globales; siendo que cuando comenzó tenía un sonido más alternativo y letras más profundas esta supo evolucionar su carrera para tener mayor alcance.

Con éxitos como “Antología”, “Moscas en la Casa”, “Inevitable”, “Ojos Así”, “Día de Enero”, entre una gran cantidad de éxitos que han sonado ya por generaciones, podemos decir fácilmente que el impacto de Shakira en la cultura pop mundial es innegable, donde además de grandes producciones de estudio, ofrece, un show inigualable.