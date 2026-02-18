¡Paren todo! Confirman que Bad Bunny lanzará un nuevo disco de música este 2026

Por más increíble que parezca, la carrera de Bad Bunny no deja de ascender, pues ya con una década de trayectoria Benito no ha parado y se ha mantenido constante dentro de la industria de la música, trabajo que le recompensó con el premio Grammy a “El Álbum del Año” este 2026.

Además de ser uno de los artistas latinos más laureados en los últimos años, ostenta el récord de ser el más escuchado, logro que en palabras de el puertorriqueño es lo que más disfruta, pues según él, “no hay mejor sensación que conectar cuando conecta con la gente a través de su música”, por ello pronto lanzará un disco nuevo.

¿Qué se sabe del nuevo disco de Bad Bunny?

Este nuevo disco de Bad Bunny será grabado en Tokio, Japón y formará parte del especial de Spotify dentro de el secreto grupo ‘Billions Club Live’, el cuál está conformado por artistas que han hecho historia en la plataforma al llegar a los mil millones de reproducciones, por lo que será su presentación en directo la que llegue a streaming.

How it started How it’s going pic.twitter.com/7j6DKPBE38 — Spotify News (@SpotifyNews) February 17, 2026

Aunque actualmente Bad Bunny se encuentra de gira, este evento compagina a la perfección con el gran momento que está viviendo, por lo que al tratarse del ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ podríamos escuchar el siguiente tracklist:



I Like It

MIA

Yonaguni

LA NOCHE DE ANOCHE

Vete

La Santa

DÁKITI

Soltera

Tití Me Preguntó

DtMF

Ojitos Lindos

BAILE INOLVIDABLE

Callaita

PERRO NEGRO

Me Porto Bonito

Si Veo a Tu Mamá

Te Boté - Remix

Si Estuviésemos Juntos

Efecto

Neverita

La Canción

Lo Siento BB:/

No Me Conoce - Remix

Diles

Moscow Mule

QUE PRETENDES

un x100to

Safaera

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Bad Bunny?

Esta presentación estará formando parte de su gira actual Debí Tirar Más Fotos World Tour, la cuál ha sido una fiesta que todo mundo quiere vivir, por lo que se espera que el disco llegue en marzo, a pocos días de su presentación programada para el 7 de marzo.

