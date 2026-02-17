¿Habrá un canción de Bad Bunny con Beyoncé? Esto es lo que se sabe:

En los últimos días ha surgido un fuerte rumor que una a Bad Bunny con Beyoncé, quienes podrían estar trabajando juntos en la nueva canción producida por Tainy que lleva por título “Rosita”, siendo una colaboración que nadie vio venir, aunque cada vez cae menos de sorpresa tras ver el alcance global que Benito ha conseguido este año.

Y es que justo las especulaciones parten de los últimos días, luego de que Beyoncé posteara un par de fotografías en sus redes donde se le puede ver con la bandera de Puerto Rico y la de Estados Unidos, a lo que muchos fans han interpretado como una señal de su próxima colaboración musical.

¿Qué se sabe de la nueva canción de Beyoncé y Bad Bunny?

Aunque esto es solamente un rumor, podría ser que en los próximos días se confirme este lanzamiento y todo apunta a que será una canción producida por Tainy como parte de su nuevo proyecto, de donde ya pudimos escuchar Única con la colombiana Karol G.

Aunque el productor no ha posteado nada respecto a “ROSITA” mas que la portada de la canción, se sabe que llegará a plataformas este jueves 19 de febrero, por lo que esta nueva canción ha generado gran emoción dentro de sus fans.

¿Qué se sabe sobre el nuevo disco de Tainy?

Aunque no hay alguna fecha confirmada del lanzamiento de este siguiente álbum de estudio, poco a poco han comenzado a surgir nuevas teorías de lo que será esta obra, donde incluso hay quienes mencionan que “ROSITA” podría ser una canción que cuente con Rauw Alejandro, aunque el productor Tainy ha mantenido todo en total secreto.

Por otro lado, se espera que Bad Bunny aproveche el hype mundial que consiguió tras ganar el Grammy al Álbum del Año y su presentación en el Super Bowl para acaparar las miradas y la exposición con una nueva canción con Tainy, siendo uno de sus mejores colegas dentro de la música.

