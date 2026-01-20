ÚLTIMA HORA: Confirman fin de la relación entre Karol G y Feid, esto es TODO lo que se sabe

Después de varios meses de rumores, especulaciones y demás teorías de una presunta ruptura, medios internacionales han confirmado que Karol G y Feid terminaron su relación, esto de acuerdo con personas cercanas a ambos artistas latinos, así lo han afirmado algunos medios internacionales como TMZ.

El medio dedicado a la farándula señala que ambos artistas habían roto hace algunos meses de manera discreta y silenciosa, justo como ya especulaban algunos fans, de lo que se menciona que habría sido una ruptura amistosa y que a varias semanas ambos aún han tenido una buena relación.

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Karol G y Feid?

Los artistas urbanos fueron ligados por primera vez en el ya lejano año 2021, cuando colaboraron juntos en la canción ‘FRIKI’, siendo que Karol G venía terminando su relación con Anuel AA y que comenzaban los rumores de un presunto “nuevo romance” con el colombiano.

De acuerdo con Karol, aquí habría iniciado el cortejo por parte del en ese entonces “Ferxxo”, así lo contó en su documental, aunque fue hasta el 2023 que ambos confirmaron la relación, a lo que se les vio mayormente juntos de manera pública.

¿Por qué terminaron Feid y Karol G?

Aunque todo se mantuvo en total privacidad, ciertamente esta ruptura era un secreto a voces, aunque dentro de sus fans estuvo presente, quienes comenzaron a especular teorías cuando “La Bichota” asistió sola a los pasados Latin Grammy’s del 2025 en noviembre, siendo una tanto obvia la distancia entre ellos.

Cerca de este evento se logró notar un distanciamiento en redes sociales por parte de ambos cantantes, donde inocuos los fans de Karol lograron apreciar el detalle de que esta había quitado la foto de Feid del protector de su celular.

Por ello fans especulan que podría ser que ambos terminaron en octubre del 2025, siendo esta una de las rupturas más tristes de toda la escena de la música y que ha dado mucho de qué hablar por lo bien que se les veía en público.