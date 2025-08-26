Karol G ofrecerá ocho shows en el cabaret Crazy Horse de París

¡La bichota mayor sigue en plan grande! Este lunes se confirmó que la cantante colombiana Karol G ofrecerá 8 fechas en el Crazy Horse de París, convirtiéndose en la primera artista latina en presentarse en este icónico cabaret.

Parece que su disco “Tropicoqueta” ha llevado a la cantante a un nivel más alto, pues con los éxitos que ha tenido en los últimos años ha logrado posicionarse como una de las artistas latinas más destacadas, aunque su último disco le ha abierto puertas diferentes dentro del mundo artístico.

Karol G en el Crazy Horse

Del 25 al 28 de septiembre, la estrella del pop y el género urbano ofrecerá ocho presentaciones totalmente únicas y con un formato nunca antes visto, con el cuál cautivará a París.

La dirección artística está a cargo de Andrée Deissenberg y Arturo Rico, además de que la coreografía fue dirigida por la reconocida Danielle Polanco, con quien ya ha trabajado en algunos videos musicales.

Con estas presentaciones, Karol G se estaría uniendo a Dita Von Teese, Viktoria Modesta , Violet Chachki y Lisa de BLACJPINK.

Fechas, horarios y costos

Jueves 25 de septiembre 19:45 hrs y 22:30 hrs

Viernes 26: 18:45 hrs y 21:30 hrs

Sábado 27: 18:45 hrs y 21:30 hrs

Domingo 28: 19:45 hrs y 22:30 hrs

La entradas tienen precios que van desde los 110 € ($2,387.57) hasta 495 € euros ($10,744.07 pesos mexicanos), dependiendo del paquete (varía desde solo show hasta experiencias VIP con bebidas y acceso al backstage)

¿Qué se puede esperar de este show?

Esta mezcla del cabaret y el sonido y la estética latina ofrecerán un show sin precedentes, donde se espera un

Figura destacada de la industria musical mundial, impondrá su estética poderosa, femenina y atrevida, en perfecta sintonía con el espíritu del cabaret.

¿Qué es el Crazy Horse?

El Crazy Horse Saloon fue fundado por Alain Bernardin en el año de 1951 en la avenida George V, en el conocido como “El Triángulo de Oro”, en el barrio de las grandes casas de moda de París.

Con más de medio siglo operando, se ha consolidado como uno de los salones más reconocidos de todo el mundo por el tipo de shows que ofrece, mismos de los que han sido pioneros.