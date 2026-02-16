¡A bailar! Estos son los MEJORES actos del EDC México 2026 que no te puedes perder

Estamos a unos días de vivir una edición más del Electric Daisy Carnival México (EDC), uno de los festivales de música electrónica más aclamados del mundo que desde hace varios años ha ganado un gran terreno en nuestro país, siendo uno de los referentes de la escena nacional e internacional.

Aunque ya van 27 años que este evento irrumpió en el mundo, no fue hasta el 2014 que llegó a México este formato, que edición con edición reúne a los mejor de la música EDM, House, Dance, Electro, Techno, Dubstep, Trance y más derivados que ciertamente han logrado construir una escena sólida en nuestro país; por lo que hay algunas (muchas) letras que no te puedes perder de este cartel.

¿Cuáles son los mejores actos de EDC México 2026?

Aunque son 7 los escenarios en los que los artistas, DJ’s y productores tendrán actividades, hay algunos nombres que al leerlos nos hicieron saltar y bailar de la emoción, tales como son:



Hardwell



Above & Beyond

Charlotte de Witte

Steve Angello

Diplo



Zedd

Alok

Alesso

Enriso Sangiuliano



John Summit

Anyma

Si bien, cada presentación promete ser de otro mundo, estos actos son algunos de los más esperados debido a su trayectoria, momento actual e incluso ejecución en vivo, donde tanto los sets, el diseño sonoro, los visuales y pirotecnia serán elementos a tomar en cuenta para todos los gustos.

¿Cuándo es el EDC México?

Esta nueva edición de EDC México se estará llevando a cabo los próximos días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero, en el ya conocido Autódromo Hermanos Rodríguez, en lo que se espera que sea uno de los festivales de música más grandes del año, en donde la música y el baile no harán falta.

¿Cuál es el precio de los boletos para el EDC México?