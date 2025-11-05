EDC México 2026 revela cartel completo y fechas: esto cuesta un boleto general

Luego de meses de expectativas y apuestas entre los aficionados, finalmente se dio a conocer el cartel oficial del EDC México 2026. Al ser el festival de música electrónica más importante en el país, este anuncio generó furor, tanto por los artistas confirmados, como por los primeros detalles sobre los precios de este año, mismos que rondarían hasta los 9 mil pesos por persona.

¿Cuánto cuestan los boletos para el EDC México 2026? Todo lo que debes saber

Lo primero que hay que tener en cuenta, es que al igual que con otros eventos musicales, las entradas se venden por fases. Esto significa que el valor irá aumentando conforme la demanda que se presente, tanto para los abonos por tres días o por fechas individuales.

En este sentido, contemplando únicamente tres etapas de venta, los precios son los siguientes:

Abono general EDC México 2026 (viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2026)



Fase 1: 4 mil 450 pesos mexicanos.

Fase 2: 4 mil 699 pesos mexicanos.

Fase 3: 4 mil 898 pesos mexicanos.

Instagram / @edc_mexico Ya están a la venta los boletos para el EDC México 2026

Mientras que para los fans que quieran vivir una experiencia mucho más cómoda, lejos de las filas eternas y con zonas exclusivas para descansar, estarán disponibles abonos especiales para clientes de un banco patrocinador.

Abono EDC México 2026 Comfort:



Fase 1: 6 mil 262 pesos mexicanos.

Fase 2: 6 mil 621 pesos mexicanos.

Fase 3: 6 mil 969 pesos mexicanos.

Abono EDC México 2026 Banamex Plus:



Fase 1: 8 mil 159 pesos mexicanos.

Fase 2: 8 mil 556 pesos mexicanos.

Fase 3: 9 mil 40 pesos mexicanos.

Sin importar cuál sea el boleto adquirido, es importante considerar que estas cantidades no incluyen los gastos por servicio impuestos por la boletera. Así que la cuenta total podría aumentar considerablemente al momento de pagar.

EDC México 2026: así puedes comprar los boletos por día

Si el cartel del Electric Daisy Carnaval México 2026 no te convenció del todo y solo quieres ir uno o dos días, también puedes elegir la opción de adquirir las entradas por fecha individual. Es decir, en lugar de pagar el total del abono, solo estarás comprando para la jornada que más te interese del viernes 20 de febrero al domingo 22 de febrero de 2026, aunque eso sí, todavía no develan cómo quedará la distribución de artistas.

De acuerdo con la información de la página oficial de este festival de música electrónica que se lleva a cabo de forma anual en el Autódromo Hermanos Rodríguez, los precios de los accesos son:



Viernes. De momento solo tiene fase 1 y cuesta mil 290 pesos mexicanos.

Sábado. Fase 1: mil 290 pesos mexicanos; fase 2: mil 390 pesos mexicanos; fase 3: mil 490 pesos mexicanos.

Domingo. De momento solo tiene fase 1 y cuesta mil 290 pesos mexicanos.

Los boletos para el EDC México 2026 están disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto, ubicado en la Alcaldía Iztacalco, CDMX.