Estos son los actos mexicanos que debes de ver en el EDC México 2026; horarios de accesos y cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez

Este viernes 20, sábado 21 y domingo 22 el EDC México estará teniendo otra edición más en la CDMX, lugar donde ha tenido una gran respuesta del público, posicionándolo como uno de los festivales de música más esperados del año, donde han tenido que sumar tres días para poder dar aforo a los miles de asistentes que se reúnen.

Si bien, este festival es de talla internacional y tiene varias locaciones como en Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, China, India y más países, la Ciudad de México se ha vuelto un destino que reúne tanto a los mayores exponentes de la escena y demás actos emergentes, sobre todo mexicanos.

¿Cuáles son los actos mexicanos del EDC?

Hablar de la escena mexicana es entrar en un mar de exponentes que poco a poco han ganado un lugar, por lo que si tienes pensado ir, no deberías perderte a

Jessica Audiffred: Apodada como "La Reina del Bass", Jessica se ha convertido en una estrella de talla mundial, por lo que su set es uno de los más esperados.



Le Twins: Este dúo de hermanas han cautivado al público con sus actos llenos de vocals.

Junkie Kid: Una de las propuestas más frescas del hard house que tiene México y el mundo.

Tom & Collins: Otra pareja que ha ganado gran reconocimiento en el house internacional.



Andre VII: A través de los años este DJ y productor se ha consolidado como una apuesta sólida del house.

The Wookies: Pasan los años y este dúo de techno sigue conquistando grandes escenarios con su propuesta.

3BallMTY: Con un sonido "tribalero", esta agrupación ha irrumpido como pocas dentro de la música en México.



¿A qué hora son los accesos del EDC México 2026?

Este festival que reunirá a los mayores exponentes de la música EDM, House, Dance, Electro, Techno, Hard dance, Dubstep, Trance, Trap que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez contará con diferentes horarios.



El viernes 20 la actividades iniciarán a las 4:00 pm y tendrán fin a las 2:00 am.

Sábado 21 y domingo 22 será de 3:00 pm a 2:00 am.

¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez donde será el EDC?

El Autódromo Hermanos Rodríguez de la alcaldía Iztacalco se encuentra sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco; una zona de la ciudad llega a ser bastante concurrida, por lo que te recomendaremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.

