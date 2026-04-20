¿El doble de Gustavo Cerati vende papas en CDMX? Joven comerciante, actor y guitarrista sorprende a todos

Gustavo Cerati es uno de los representantes del rock, más querido de todos los tiempos y recientemente en México fue noticia con lo sucedido en su espectáculo en holograma. No obstante, lo que encendió las redes sociales en las últimas horas fue el parecido que tiene un joven vendedor de papas en la calle con el músico.

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¿Es su doble? Hombre se vuelve viral por parecerse a Gustavo Cerati de joven

Dentro del video que ha ganado gran popularidad dentro de la conversación digital, se puede observar a un joven a quien se le conoce como Federico Moreno, quien ha sido relacionado con el músico Cerati gracias a su gran parecido con el artista cuando era joven. El parecido del joven no termina solo en lo físico, pues se ha dado a conocer que también es actor, guitarrista y cantante.

¿A qué se dedica el doble de Cerati?

Dentro del corto video se puede observar al joven Federico, vendiendo bolsas de frituras preparadas. No obstante, su labor la desempeña con modismos, caracterización y gestos inspirados en la ex voz de Soda Stereo, lo que ha generado cientos de reacciones.

El concierto de Soda Stereo Ecos en el Palacio de los Deportes

Los asistentes al concierto de Soda Stereo Ecos,Soda Stereo Ecos, tuvieron que esperar por más de dos horas, dentro del Palacio de los Deportes para poder disfrutar del evento, esto a pesar de los constantes rumores de cancelación y de la nula presentación del holograma de Gustavo Cerati.

Después de un par de horas de espera y duda las figuras de Zeta Bosio y Charly Alberti subieron al escenario junto a su excompañero, que se hacía presente como holograma para dar rienda suelta a las emociones que solo Soda Stereo sabe provocar.

A pesar de los años y de la partida de Gustavo Cerati, Soda Stereo continúa siendo un gran referente de la música y el rock, consolidándose ahora como una leyenda que se niega dejar los escenarios mostrándoles a las nuevas generaciones una época donde la música sonaba fuerte y con sentimiento.