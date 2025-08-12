Me verás volver, el último concierto de Soda Stéreo con Gustavo Cerati en México
En el que habría sido su cumpleaños número 66, recordamos al líder y frontman de Soda Stéreo: Gustavo Cerati
Este lunes 11 de agosto, el astro argentino, Gustavo Cerati estaría cumpliendo 66 años y en su día queremos recordar su última presentación en la Ciudad de México junto con la agrupación que lo hizo mundialmente conocido: Soda Stéreo.
Fueron las noches del 15 y 16 de noviembre cuando Soda Stéreo cimbró el suelo de la capital mexicana en donde sus conciertos en el Foro Sol dejaron una huella imborrable en todos los asistentes.
La gira “Me Verás Volver” es recordada con mucho cariño por los seguidores de Soda Stéreo, pues marcaba el regreso y la despedida de una de las bandas más importantes de toda la historia, misma que había dejado un hueco enorme en la cultura por 10 años.
Esta última gira de ellos como agrupación significaba un antes y después en sus carreras, pues aquella primera despedida titulada “El Último Concierto” había dejado al público con ganas de más.
Set list del último concierto de Soda Stéreo en Ciudad de México
- Juegos de Seducción
- Tele-Ka
- Imágenes Retro
- Texturas
- Hombre al Agua
- En la Ciudad de la Furia
- Picnic en el 4.º B
- Zoom
- Cuando Pase el Temblor
- Final Caja Negra
- Trátame Suavemente
- Signos
- Sobredosis de TV
- Danza Rota
- Persiana Americana
- Fue
- En Remolinos
- Primavera 0
- No Existes
- Sueles Dejarme Solo
- (En) El Séptimo Día
- Un Millón de Años Luz
- De Música Ligera
- Disco Eterno
- Cae el Sol
- Prófugos
- Nada Personal
- Te Hacen Falta Vitaminas
Gracias Totales: Un adiós que aún se siente
Con una fecha doble donde la banda tocó 28 canciones que repasaron de gran manera sus más de 15 años de carrera fue que Soda dijo adiós de manera definitiva a la agrupación como la conocemos.
Con un Gustavo Cerati entregado a sus proyectos de manera individual, esta última presentación habría sido solo el principio del final, pues dos años más tarde, el músico habría sufrido un accidente cerebrovascular que lo dejó en coma por cuatro años, para finalmente morir en septiembre del año 2014.