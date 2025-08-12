Me verás volver, el último concierto de Soda Stéreo con Gustavo Cerati en México

Este lunes 11 de agosto, el astro argentino, Gustavo Cerati estaría cumpliendo 66 años y en su día queremos recordar su última presentación en la Ciudad de México junto con la agrupación que lo hizo mundialmente conocido: Soda Stéreo.

Fueron las noches del 15 y 16 de noviembre cuando Soda Stéreo cimbró el suelo de la capital mexicana en donde sus conciertos en el Foro Sol dejaron una huella imborrable en todos los asistentes.

La gira “Me Verás Volver” es recordada con mucho cariño por los seguidores de Soda Stéreo, pues marcaba el regreso y la despedida de una de las bandas más importantes de toda la historia, misma que había dejado un hueco enorme en la cultura por 10 años.

Esta última gira de ellos como agrupación significaba un antes y después en sus carreras, pues aquella primera despedida titulada “El Último Concierto” había dejado al público con ganas de más.

Set list del último concierto de Soda Stéreo en Ciudad de México

Juegos de Seducción

Tele-Ka

Imágenes Retro

Texturas

Hombre al Agua

En la Ciudad de la Furia

Picnic en el 4.º B

Zoom

Cuando Pase el Temblor

Final Caja Negra

Trátame Suavemente

Signos

Sobredosis de TV

Danza Rota

Persiana Americana

Fue

En Remolinos

Primavera 0

No Existes

Sueles Dejarme Solo

(En) El Séptimo Día

Un Millón de Años Luz

De Música Ligera

Disco Eterno

Cae el Sol

Prófugos

Nada Personal

Te Hacen Falta Vitaminas

Gracias Totales: Un adiós que aún se siente

Con una fecha doble donde la banda tocó 28 canciones que repasaron de gran manera sus más de 15 años de carrera fue que Soda dijo adiós de manera definitiva a la agrupación como la conocemos.

Con un Gustavo Cerati entregado a sus proyectos de manera individual, esta última presentación habría sido solo el principio del final, pues dos años más tarde, el músico habría sufrido un accidente cerebrovascular que lo dejó en coma por cuatro años, para finalmente morir en septiembre del año 2014.