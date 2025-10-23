Es OFICIAL Soda Stereo anuncia su gira “Ecos” en México: fechas, sedes y cómo será el regreso de Cerati

Muchos pensamos que esta oportunidad jamás llegaría, pero finalmente los fans de Soda Stereo podrán disfrutar de la legendaria banda argentina que confirmó su regreso a México con su nuevo tour “Ecos”, una gira que promete revivir la energía, la emoción y el legado de Gustavo Cerati en una experiencia audiovisual sin precedentes.

El regreso más esperado: Soda Stereo vuelve a México

“No es un tributo ni un homenaje. No es una película, no hay invitados ni cantante nuevo. Es Soda Stereo.” Así lo anunciaron Charly Alberti y Zeta Bosio, dejando claro que esta nueva etapa busca honrar la autenticidad del grupo tal y como fue: potente, innovador y profundamente emocional.

Fechas confirmadas de Soda Stereo en México

La agrupación llegará con su tour “Soda Stereo Ecos” a tres de las ciudades más importantes del país:



Ciudad de México – Palacio de los Deportes – 14 de abril

– Palacio de los Deportes – Guadalajara – Auditorio Telmex – 18 de abril

– Auditorio Telmex – Monterrey – Auditorio Banamex – 21 de abril

Preventa: 27 de octubre

Venta general: a partir del 28 de octubre

“Ecos”: una experiencia donde la voz de Cerati vuelve a vibrar

El corazón del proyecto “Ecos” es el mismísimo Gustavo Cerati, quien con ayuda del innovador uso de tecnología se podrá recrear al cantante sobre el escenario. La voz y guitarra del líder de la banda se extraerán de grabaciones originales de las últimas giras de Soda Stereo y se sincronizarán en tiempo real con la interpretación en vivo de Alberti y Bosio.

Sin embargo, los productores aclararon que no se trata de un holograma ni de inteligencia artificial, sino de una recreación inmersiva diseñada para capturar la esencia real del sonido de Soda Stereo.

Una importante e histórica gira

Antes de llegar a México, la banda realizará presentaciones en Argentina y Chile, donde se espera que “Ecos” marque una nueva era para el legado de Cerati y su música inmortal.

¿Estás listo para vivir esta impresionante experiencia?

